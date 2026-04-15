Nueva solución busca transformar centros de datos en infraestructuras sostenibles

En medio del acelerado crecimiento de la industria digital, la empresa Veolia presentó una nueva oferta orientada a transformar el funcionamiento de los centros de datos, integrando soluciones en agua, energía y residuos con foco en sostenibilidad y eficiencia.

El anuncio se realizó este 14 de abril , en Londres, donde Veolia dio a conocer “Data Center Resource 360”, una propuesta que responde al crecimiento sostenido del sector de centros de datos a nivel global.

Se proyecta que el número de instalaciones y su capacidad aumenten cerca de un 11% anual hasta 2034. Sin embargo, este desarrollo enfrenta obstáculos relevantes: casi la mitad de los proyectos en curso podrían experimentar retrasos debido a preocupaciones por el consumo de agua, la disponibilidad de recursos y la demanda energética.

En este contexto, las soluciones integrales que abordan estos desafíos han comenzado a posicionarse como un segmento en expansión dentro de la industria tecnológica.

Una propuesta con enfoque circular

La oferta presentada por Veolia busca transformar los centros de datos en sistemas más eficientes y sostenibles, integrados a su entorno y con menor impacto ambiental.

El modelo apunta a convertir estas infraestructuras en “hubs circulares”, con objetivos como reducir la huella de carbono, optimizar el uso del agua y mejorar la gestión de residuos.

Entre sus principales características se encuentran la reutilización de energía, la reducción del consumo hídrico y la valorización de residuos, elementos que buscan mejorar tanto el rendimiento operativo como la sostenibilidad del sector.

Agua, energía y residuos: los ejes del cambio

Uno de los focos centrales de la propuesta es la gestión eficiente de recursos críticos. En materia energética, la iniciativa contempla la recuperación de calor residual para reutilizarlo en comunidades e industrias, contribuyendo a la descarbonización.

En paralelo, la gestión del agua busca reducir significativamente la huella hídrica de los centros de datos, mientras que la estrategia de residuos promueve su reciclaje y reutilización dentro de un modelo de economía circular.

Este enfoque integral responde a una tendencia creciente en la industria, donde la sostenibilidad ya no es solo un valor agregado, sino una condición para el desarrollo de nuevas infraestructuras digitales.

Tecnología y monitoreo en tiempo real

La propuesta también incorpora herramientas digitales avanzadas. A través de su plataforma Hubgrade, Veolia integra inteligencia artificial y análisis predictivo para monitorear variables como consumo de agua, rendimiento energético y mantenimiento.

Este sistema permite optimizar operaciones en tiempo real, mejorar la eficiencia y anticipar riesgos, elementos clave en un sector donde la continuidad operativa es crítica.

Desde la compañía destacan que el desarrollo de centros de datos se sitúa en la confluencia de dos grandes transformaciones: la digital y la ecológica.

Estelle Brachlianoff, directora general de Veolia, afirmó que “esta oferta de nueva generación está diseñada para apoyar el crecimiento de la infraestructura digital estratégica que da forma al mundo actual. Estamos orgullosos de ser la primera y única empresa que ofrece una solución verdaderamente global, integrada y circular para centros de datos. Se trata de un mercado estratégico, en la confluencia de la revolución digital y la ecológica”.

Proyección global y nuevos estándares

El desarrollo de esta solución se inserta en un mercado que podría alcanzar los 5.000 millones de dólares anuales a nivel mundial hacia 2030, impulsado por la necesidad de infraestructuras más sostenibles y resilientes.

Con presencia en más de 100 instalaciones junto a los principales operadores del sector, Veolia busca posicionarse en mercados clave como Estados Unidos y Europa, donde las exigencias ambientales son cada vez más altas.

En ese escenario, la evolución de los centros de datos refleja un cambio estructural: el desafío ya no es solo procesar datos, sino hacerlo de manera eficiente, sostenible y en equilibrio con el entorno.