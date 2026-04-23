Clamidia pone en jaque a los koalas (y la isla que puede tener la clave para salvarlos)

“En cada una de esos reductos se produce endogamia y fluctuaciones poblacionales aleatorias que aumentan el riesgo de que extinción”, explica Beaman. “Si no tenemos cuidado, será una muerte larga y dolorosa”.

Isla Canguro está separada de la costa sur de Australia por apenas 13 kilómetros y es la tercera isla más grande del país, además de un punto clave para la biodiversidad.

La población de koalas que vive aquí desciende en su totalidad de un pequeño grupo de unos 20 ejemplares introducidos desde el continente en la década de 1920, en una época en la que los conservacionistas temían que el comercio de pieles acabara con la especie.

Para 2019, la población se había disparado hasta los 50.000 ejemplares, tantos que a menudo se los describía como una plaga.

“La gente habla de ellos de forma negativa”, dice Beaman mientras caminamos por un bosque nativo de eucaliptos en la isla. “Pero en realidad fue una introducción sumamente exitosa”.

Mientras la clamidia se propaga sin control entre las poblaciones del continente, el aislamiento de la isla ha protegido a sus koalas de la infección.

Aunque la clamidia pudo haber existido en Australia antes de la llegada de los europeos a finales del siglo XVIII, las investigaciones sugieren que la introducción del ganado occidental produjo nuevas cepas en los koalas.

Eso, combinado con la pérdida de hábitat y una cada vez menor diversidad genética, ha alimentado una epidemia que hoy amenaza la supervivencia de la especie.

La clamidia puede curarse con antibióticos, pero el tratamiento dista mucho de ser sencillo: requiere capturar a los koalas, puede afectar fatalmente su capacidad para digerir hojas de eucalipto y no ofrece protección frente a una reinfección.

Una vacuna aprobada en 2025 parece ser una esperanza, pues reduce la mortalidad en poblaciones silvestres en un 65 %, pero vacunar poblaciones silvestres a gran escala sigue siendo un desafío formidable.

Aun así, investigadores como Speight consideran que proteger a los koalas de Isla Canguro y utilizarlos para ayudar a repoblar el continente podría, junto con la nueva vacuna, garantizar en última instancia la supervivencia de la especie.

Las secuelas del “verano negro”

Vivir en Isla Canguro, sin embargo, no ha protegido a los koalas de otras amenazas.

Los incendios forestales del “verano negro” (entre 2019 y 2020) en Australia devastaron la isla y mataron a alrededor del 80 % de sus koalas, reduciendo la población a 10.000 individuos.

El Parque Nacional Flinders Chase, un refugio de vida silvestre de 32.800 hectáreas, fue uno de los lugares más gravemente afectados.

Poco después de los incendios, Burke Da Silva y Beaman comenzaron a estudiar a los koalas de la isla Canguro. Como los bosques del parque quedaron reducidos a cenizas, los koalas sobrevivientes huyeron hacia plantaciones cercanas de eucalipto en busca de alimento, recuerda Burke Da Silva.

Pero en 2021, Kiland, una empresa maderera propietaria de más de 18.000 hectáreas, comenzó a talar eucaliptos y reconvertir esas tierras en áreas agrícolas.

“De repente, empezaron a talar las plantaciones donde vivían los koalas que rastreábamos”, dice Burke Da Silva. Muchos murieron por heridas o inanición. “Fue horrible”.

En 2024, con el apoyo del filántropo ambiental Alan Noble, quien donó fondos en memoria de su difunta esposa, Beaman y Burke Da Silva compraron un terreno de 530 hectáreas colindante con el Parque Nacional Flinders Chase, antes de que la empresa maderera las talara. Junto a Noble, cofundaron The Koala Sanctuary, asegurando el hábitat de cerca de 1.000 koalas, un 10 % de la población restante de la isla.

Un portavoz de Kiland le dijo a la BBC que sus contratistas operan bajo un plan aprobado por el estado de Australia del Sur que busca minimizar el impacto sobre los koalas. Y añadió que la empresa sigue apoyando el trabajo de conservación de The Koala Sanctuary.

Cuello de botella genético

En el laboratorio de biología de la Universidad Flinders, en Adelaida, la bióloga molecular Katie Gates saca de un congelador una pequeña caja blanca y la abre. De los tubos de ensayo que hay dentro sale vapor.

“Estas son muestras de tejidos de los koalas de Isla Canguro”, explica. Los científicos han secuenciado el ADN de estas muestras —pequeños fragmentos de piel de las orejas de los koalas— para medir la variación genética de la población.

Los resultados confirman lo que el equipo ya sospechaba: los koalas de Isla Canguro presentan una diversidad genética muy baja. “Hemos encontrado machos con un solo testículo, o ninguno”, dice Beaman. “Y hemos observado deformidades en la columna vertebral”.

Esto hace que los koalas de Isla Canguro sean altamente vulnerables a un fenómeno que los genetistas llaman “vórtice de extinción”, explica Beaman. En poblaciones pequeñas y aisladas, la pérdida de variación genética se acelera, a la vez que la endogamia hace aflorar mutaciones perjudiciales.

“Todos los datos que tenemos muestran que esta población está altamente endogamada”, afirma Carolyn Hogg, presidenta del Grupo de Genómica de la Vida Silvestre de Australasia en la Universidad de Sídney.