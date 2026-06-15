2 de cada 3 estudiantes vulnerables desconocen puntaje mínimo para postular a universidades

Más de 34 mil estudiantes comenzaron a rendir la PAES de invierno en una instancia clave para quienes buscan acceder a la educación superior. Sin embargo, una nueva encuesta reveló que una parte importante de los alumnos de contextos más vulnerables enfrenta este proceso con escasa información sobre las reglas básicas del sistema.

La 4ª Encuesta de Estudiantes y Acceso a la Educación Superior, elaborada por Formando Chile, concluyó que dos de cada tres estudiantes provenientes de establecimientos con Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) superior al 80% desconocen el puntaje mínimo requerido para postular a universidades adscritas al Sistema de Acceso.

El estudio fue aplicado a 2.562 estudiantes de tercero y cuarto medio de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Biobío y La Araucanía. Los resultados muestran que solo un 33% conoce correctamente el requisito mínimo de postulación.

Las brechas también aparecen en materia de financiamiento. Un 45% de los encuestados cree que para acceder a la gratuidad es necesario alcanzar un puntaje ponderado mínimo en la PAES, pese a que el beneficio depende exclusivamente de criterios socioeconómicos. Asimismo, solo un 36% sabe que reprobar asignaturas no implica perder automáticamente la gratuidad, mientras que un 34% considera erróneamente que se exige un promedio de notas igual o superior a 5,5 para acceder a ella.

Desde Formando Chile advirtieron que estos resultados reflejan un problema persistente. “Llevamos cuatro años midiendo lo mismo y los números no mejoran lo suficiente. Que un estudiante llegue a rendir la PAES sin saber cuánto necesita para postular es una señal de que el sistema todavía no llega a quienes más lo necesitan”, señaló el director ejecutivo de la organización, Pablo Hormazábal.

La medición de este año incorporó por primera vez la alternativa de responder “No lo sé”, lo que permitió identificar con mayor precisión el nivel de desconocimiento existente. “Cuando les dimos la opción de responder honestamente que no saben, los números empeoraron. Eso nos dice que en años anteriores estábamos subestimando el problema”, explicó Antonia Valdés, coordinadora de Medición de Formando Chile.

La encuesta también detectó dificultades en la comprensión de conceptos fundamentales para el proceso de admisión. Solo un 54% de los estudiantes entiende qué es el ranking de notas y un 59% comprende el concepto de puntaje ponderado.

Para la directora de la Escuela de Formación para el Ingreso a la Educación Superior (EFIES), Camila Riquelme, estas brechas tienen efectos concretos sobre las decisiones de los jóvenes. “Vemos estudiantes que descartan carreras o instituciones porque creen que no podrán financiarlas, cuando en realidad sí podrían acceder a la gratuidad. Esa decisión, tomada con información equivocada, puede cambiar toda una trayectoria de vida”, sostuvo.

Uno de los antecedentes que más llamó la atención fue que un 43% de los encuestados podría transformarse en la primera generación de su familia en ingresar a la educación superior, situación que, según los investigadores, refuerza la necesidad de entregar información clara y oportuna a estudiantes que enfrentan por primera vez este proceso.

La experiencia de Víctor Delgado Díaz, exalumno del programa EFIES y actual estudiante de Ingeniería Civil Mecánica con mención en Minería en la Pontificia Universidad Católica de Chile, refleja ese desafío. “Lo que más agradezco fue comprender las distintas vías de acceso a la educación superior y las oportunidades de financiamiento disponibles. Antes de participar en EFIES había muchos conceptos que no entendía y que son fundamentales para tomar una decisión tan importante como elegir una carrera”, relató.