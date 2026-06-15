Gobierno anuncia urgencia a proyectos para reforzar protección a policías

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que el Gobierno dará urgencia a dos proyectos de ley orientados a reforzar la protección de las policías, en medio del debate legislativo sobre seguridad.

“Este lunes vamos a dar urgencia a dos proyectos para reforzar la protección de nuestras policías, aumentar las penas por atentados contra sus funcionarios y extender la legítima defensa para policías que estén de franco e intervengan ante un delito para proteger a terceros”, señaló el secretario de Estado.

El ministro agregó que ambas iniciativas responden al compromiso del Gobierno de entregar mayor respaldo a las fuerzas de orden y seguridad. En esa línea, planteó que los funcionarios policiales deben contar con garantías para actuar ante situaciones delictuales.

“Hay algunos que buscan debilitar la posición de Carabineros, nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, porque ellos son quienes nos protegen y nosotros debemos protegerlos cada día más”, aseguró el titular de Seguridad Pública.

En esa misma línea, y respecto de la propuesta del Partido Comunista para contrarrestar la Ley Naín-Retamal, el ministro cuestionó la iniciativa y sostuvo y afirmó que “lo que hacen esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día y es entender muy poco las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso. Por eso le vamos a dar urgencia a estas dos iniciativas”.

Finalmente, el secretario de Estado confirmó que el Ejecutivo ingresó el proyecto que crea el Registro Único de Incivilidades y actos vandálicos.