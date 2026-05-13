Semana del Reciclaje 2026 busca reencantar a la ciudadanía con el manejo responsable de residuos

“Un poquito es caleta” será nuevamente el eslogan de la campaña que este año celebrará su segunda edición, con el objetivo de derribar las barreras que hoy frenan el reciclaje en la sociedad, donde predominan la confusión, la desconfianza y el escepticismo.

La iniciativa hace un llamado a sumar actividades vinculadas al reciclaje en todo el país, en una cruzada que ya integra a municipios, organizaciones, empresas y comunidades, liderada por Fundación Chile, el Ministerio del Medio Ambiente, los sistemas de gestión ReSimple y GIRO, y el Pacto Chileno de los Plásticos.

La campaña apunta especialmente a quienes sienten que reciclar “no vale la pena”, desconfían del sistema, creen que es demasiado complejo o simplemente no tienen tiempo. A esa mayoría desmotivada o confundida busca llegar “Un poquito es caleta”, iniciativa enmarcada en la Semana del Reciclaje 2026, que se desarrollará entre el lunes 11 y el domingo 17 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Reciclaje.

Alejandra Kopaitic, directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile, una de las instituciones impulsoras, explicó que este año la campaña busca ampliar aún más su alcance.

“Este 2026 queremos ser todavía más convocantes y por eso estamos haciendo una invitación abierta a instituciones públicas y privadas, empresas, establecimientos educacionales y organizaciones que quieran sumarse con alguna actividad o apoyar la difusión mediante el toolkit descargable disponible en la web de la Semana del Reciclaje. Todas y todos son bienvenidos, porque esta cruzada para evitar que los residuos lleguen al medioambiente no puede depender de personas o instituciones aisladas, sino que requiere de muchos pequeños aportes que, unidos, son ‘caleta’ y ayudan a construir una verdadera cultura del reciclaje”, señaló.

Hasta ahora, cerca de un centenar de municipios de todo el país ya han manifestado su interés en participar, anticipando una campaña de alcance nacional. En esta nueva edición, los sistemas de gestión ReSimple y GIRO —actores clave en la implementación de la Ley REP— volverán a tener un rol protagónico, impulsando acciones desde la experiencia cotidiana de la recolección domiciliaria y la educación ambiental.

La gerente general de ReSimple, Gísela Escobar Koch, destacó que “la Semana del Reciclaje es una oportunidad valiosa para relevar el rol que tiene la ciudadanía en la transición hacia una gestión más responsable de los residuos, mostrando cómo las decisiones y hábitos cotidianos generan un impacto concreto en el medioambiente”.

Además, hizo un llamado a sumarse no solo a las personas, sino también a recicladores de base, municipios, gestores, academia y organizaciones vinculadas al ecosistema del reciclaje. “Un pequeño esfuerzo desde cada rol puede generar un impacto muy significativo cuando se trabaja de manera colectiva. Tenemos una gran oportunidad en nuestras manos: entre todos podemos avanzar hacia un Chile más limpio y sostenible”, afirmó.

En la misma línea, Marcia Nova, gerente general de GIRO, sostuvo que “la Semana del Reciclaje es una invitación a volver a conectar con algo tan sencillo como hacernos cargo de nuestros residuos desde la casa, el trabajo o donde estemos”.

“Desde GIRO queremos convocar a empresas, municipios y organizaciones a sumarse con sus propias iniciativas y actividades, para que juntos construyamos una semana que acerque el reciclaje a todas las personas del país. Cuando cada uno aporta un poco, entre todos logramos generar un cambio real y avanzar hacia una economía circular”, agregó.

Las barreras que busca derribar “Un poquito es caleta”

Más que un concepto creativo, “Un poquito es caleta” busca responder al cansancio, la culpa y la confusión que hoy existen en torno al reciclaje. Según las instituciones organizadoras, existen tres grandes barreras que frenan el reciclaje en la ciudadanía: el miedo a hacerlo mal, la flojera y el escepticismo respecto del destino final de los residuos.

Frente a este escenario, la campaña busca reencantar a las personas con mensajes simples, claros y cercanos, promoviendo la idea de que no se necesita perfección para generar cambios positivos.

“A través de nuestra Encuesta Nacional de Reciclaje y Reutilización Reciclando-ando hemos visto que el porcentaje de personas que declara reciclar ha disminuido desde 2023, pese a que la cobertura de los sistemas de gestión sigue creciendo y existen campañas masivas de educación ambiental. Con la Semana del Reciclaje buscamos levantar una voz unificada a nivel nacional, articulando a los actores clave bajo un mensaje simple y motivador, que reconozca el esfuerzo cotidiano y ayude a disminuir las desconfianzas ciudadanas”, explicó Kopaitic.

Hito ciudadano en el Cerro San Cristóbal

Las actividades de la Semana del Reciclaje culminarán el domingo 17 de mayo con un evento ciudadano abierto a la comunidad en el Cerro San Cristóbal, específicamente en el acceso Pedro de Valdivia Norte.

La jornada incluirá activaciones educativas, experiencias interactivas, contenidos culturales y actividades familiares orientadas a acercar el reciclaje de manera lúdica y participativa.

Entre las actividades programadas destacan espacios educativos liderados por GIRO y ReSimple, una competencia denominada “Pisatón de residuos”, además de presentaciones culturales como el show musical de Los Fi —quienes utilizan instrumentos fabricados con materiales reutilizados— y un cuentacuentos de educación ambiental infantil a cargo de Camila Hirane.

También participarán autoridades y representantes del ecosistema del reciclaje, entre ellos la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; Marcia Nova, gerente general de GIRO; Gísela Escobar, gerente general de ReSimple; Ignacio Santelices, gerente de Sustentabilidad de Fundación Chile; y Alejandra Kopaitic, directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos.

¿Cómo sumarse a la Semana del Reciclaje?

Las organizaciones y personas interesadas pueden participar:

Amplificando la campaña a través de plataformas y canales de comunicación.

Organizando actividades alineadas con el espíritu de la iniciativa.

Sumando acciones ya planificadas bajo el paraguas común de la Semana del Reciclaje.

Más información disponible en Semana del Reciclaje