El científico chileno que estudiará la invasión invisible de plásticos en la Antártica

En uno de los territorios más remotos y aparentemente intactos del planeta, los plásticos ya dejaron huella. Microfragmentos atrapados en hielos milenarios, residuos arrastrados por corrientes oceánicas y partículas invisibles infiltradas en organismos marinos comenzaron hace años a encender alarmas entre la comunidad científica polar.

En ese escenario, el investigador chileno Marcelo González Aravena fue incorporado al Grupo de Expertos sobre Plásticos en Entornos Polares del Scientific Committee on Antarctic Research, una de las principales instancias internacionales dedicadas a coordinar la investigación científica y las políticas ambientales en la Antártica y el Ártico.

Su incorporación no solo marca un reconocimiento científico: instala también a Chile dentro de una de las discusiones ambientales más urgentes del planeta.

González se integrará a una unidad especializada en impactos ecológicos y ecotoxicológicos de la contaminación plástica de la Universidad Federal de Río Grande de Brasil.

El nuevo organismo nació porque el problema dejó de ser marginal dentro del Sistema del Tratado Antártico. “Dada la relevancia del tema en el Sistema del Tratado Antártico y por su importancia científica, era necesario avanzar a otro nivel de organización”, explica el investigador del Instituto Antártico Chileno.

El objetivo ahora es mucho más ambicioso: construir protocolos comunes de monitoreo, identificar daños fisiológicos y moleculares provocados por los plásticos y entender cómo estas partículas alteran ecosistemas considerados entre los más vulnerables del mundo.

Desde Punta Arenas –puerta de entrada al Continente Blanco–, González trabaja hace años estudiando los impactos ambientales sobre ecosistemas polares. Pero el desafío actual tiene una dimensión distinta. Los científicos ya no solo buscan detectar residuos; intentan comprender cómo los microplásticos atraviesan tejidos, microbiomas y cadenas alimentarias completas.

El grupo internacional deberá coordinar investigaciones continentales, comparar datos entre múltiples localidades antárticas y cerrar una brecha crítica entre las observaciones de campo y los efectos biológicos reales sobre especies y ecosistemas. La amenaza es particularmente inquietante, porque ocurre en ambientes donde cualquier alteración puede amplificarse lentamente durante décadas.

La incorporación de Marcelo González Aravena también refuerza el posicionamiento científico de Chile dentro de la gobernanza antártica internacional.