Analista Andrés Serbin y cumbre Trump-Xi sobre IA: “Es muy difícil establecer si EEUU lleva ventaja”

La inteligencia artificial será uno de los temas estratégicos que marcarán la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la visita oficial que el mandatario estadounidense inició este miércoles en China. La agenda del encuentro incluye además la guerra con Irán, las tensiones comerciales y las disputas arancelarias entre ambas potencias.

En ese contexto, el analista internacional y doctor en Ciencias Políticas, Andrés Serbin, abordó el escenario tecnológico que enfrentan ambos países y el avance de China en materia de inteligencia artificial.

Durante una entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler, el especialista sostuvo que aún existe incertidumbre respecto de cuánto liderazgo conserva Estados Unidos en esta área. “Es muy difícil establecer con claridad si Estados Unidos lleva esa gran ventaja y si la brecha, en términos de la ventaja de Estados Unidos con China, se está agrandando o no”, afirmó.

Serbin explicó que en Occidente predomina la visión de que Estados Unidos mantiene un liderazgo importante en inteligencia artificial. “Los analistas occidentales dicen que Estados Unidos lleva una gran ventaja en términos de inteligencia artificial”, señaló.

Sin embargo, añadió que también existen análisis que muestran un crecimiento sostenido del desarrollo tecnológico chino. “Hay otros analistas que señalan que hay un desarrollo propio, quizás menos avanzado que el de Estados Unidos, en China”, indicó.

Según el experto, Beijing considera la inteligencia artificial como un objetivo estratégico prioritario y ha fortalecido distintas áreas vinculadas al sector tecnológico.

En particular, destacó el avance chino en producción de semiconductores y el desarrollo de nuevos sistemas de IA. “Han logrado no solamente desarrollar sistemas nuevos, sino que además apuntalarlo con la producción de semiconductores crecientemente”, sostuvo.

Serbin afirmó además que China está realizando un esfuerzo sostenido para alcanzar a Estados Unidos en esta competencia tecnológica global. “China está haciendo un gran esfuerzo para ponerse a la par de Estados Unidos”, planteó.

“No sé en cuánto tiempo lo logrará, pero todos sabemos que si los chinos se proponen algo, hasta ahí llegan”, concluyó.

La visita de Trump a China corresponde a la primera de un presidente estadounidense al gigante asiático desde 2017 y ocurre en medio de una creciente disputa global por liderazgo económico, tecnológico y geopolítico.