Alfredo Zamudio: “El progreso sin legitimidad no es progreso, es un riesgo”

La discusión por la denominada Ley Miscelánea volvió a tensionar el ambiente político en el Congreso, especialmente tras el ingreso masivo de indicaciones por parte de la oposición y las críticas cruzadas entre el Gobierno y parlamentarios.

En ese contexto, el experto en resolución de conflictos y exdirector de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio, defendió la importancia de los consensos amplios y cuestionó las dinámicas aceleradas en reformas estructurales.

Durante una entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler, Zamudio sostuvo que los procesos políticos requieren legitimidad y capacidad de incorporar distintas voces. “Lo lento te permite incluir voces, e incluir voces te permite ir más lejos”, afirmó.

El especialista evitó pronunciarse directamente sobre el contenido de la Ley Miscelánea, señalando que no la conoce por vivir fuera del país, aunque sí abordó el clima político que rodea su tramitación.

Según explicó, las reformas que no logran acuerdos amplios quedan expuestas a una alta fragilidad política y jurídica.

En esa línea, recordó una frase del fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab: “El progreso sin legitimidad no es progreso, es un riesgo”. Zamudio también mencionó el acuerdo del carbón y del acero firmado entre Alemania y Francia tras la Segunda Guerra Mundial como ejemplo de construcción política basada en consensos graduales.

A su juicio, ese proceso demostró que avanzar lentamente puede permitir acuerdos más duraderos y sólidos. “No es que ser despacio tenga algo maravilloso en sí mismo, sino que lo lento tiene una virtud, la virtud de ser incluyente”, señaló.

El experto vinculó además estas tensiones políticas con una creciente desconexión entre ciudadanía y mundo político.

Según sostuvo, distintos estudios posteriores a 2019 muestran que muchas personas sienten que sus preocupaciones no están siendo consideradas por las instituciones ni por sus líderes. “Si las personas sienten que al liderazgo político no le importan sus necesidades, entonces la democracia pierde valor”, advirtió.

“La lentitud tiene una virtud, la virtud de ser incluyente”, cerró.