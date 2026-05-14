Impulsan laboratorio para crear cauchos reciclables y más eficientes

En medio de los desafíos asociados a la transición ecológica y la reducción de emisiones industriales, Michelin y destacados centros de investigación franceses anunciaron la creación de PolMixLab, un laboratorio conjunto orientado al desarrollo de materiales poliméricos y cauchos de nueva generación.

La iniciativa reúne al fabricante francés de neumáticos junto al CNRS, el INSA Lyon, la Universidad Lyon 1 y la Universidad Jean Monnet, en un proyecto que busca avanzar en materiales más reciclables, duraderos y eficientes energéticamente.

Un nuevo laboratorio para investigar el caucho del futuro

PolMixLab fue inaugurado el pasado 22 de abril como un laboratorio de investigación asociado (LabCom) centrado en el desarrollo de nuevos elastómeros y polímeros destinados a múltiples aplicaciones industriales.

La alianza apunta a acelerar procesos de innovación en un contexto donde las industrias enfrentan crecientes exigencias vinculadas a sostenibilidad, reciclabilidad y eficiencia energética.

Los materiales poliméricos —como los elastómeros utilizados en neumáticos y otros componentes industriales— son considerados estratégicos para sectores como la automoción, aeronáutica, salud y construcción.

Tres líneas de investigación para reducir impacto ambiental

El proyecto contempla un trabajo colaborativo de cuatro años entre investigadores académicos y especialistas industriales.

Entre sus principales objetivos se encuentra reducir la cantidad de energía necesaria para fabricar materiales elastoméricos mediante simulación digital y mejoras en los procesos de mezcla. También se buscará desarrollar estructuras innovadoras capaces de superar los actuales límites de rendimiento.

Otro de los focos del laboratorio será incorporar criterios de reciclaje desde la formulación inicial de los polímeros, avanzando hacia sistemas de reciclaje de ciclo corto que permitan disminuir el impacto ambiental de estos materiales.

Cauchos para movilidad y otras industrias

Los desarrollos impulsados por PolMixLab no estarán destinados exclusivamente a neumáticos.

Según informaron las instituciones participantes, los nuevos materiales podrían tener aplicaciones en distintos sectores estratégicos, incluyendo movilidad, medicina, aeronáutica y equipamiento industrial de alto rendimiento.

La iniciativa también busca responder a desafíos industriales asociados a la reducción de la huella de carbono, el aumento de la vida útil de los materiales y la optimización de su desempeño.

Michelin y el impulso a la investigación en materiales

El nuevo laboratorio se suma a una larga trayectoria de colaboración entre Michelin y el CNRS, que mantienen acuerdos de investigación desde la década de 1990.

PolMixLab corresponde además al décimo laboratorio de investigación asociado activo entre ambas entidades.

Mehdi Gmar, Director de Innovación del CNRS, declaró que “el CNRS se complace en anunciar la creación de PolMixLab, un nuevo laboratorio de investigación asociado con Michelin, socio líder con el que mantiene una relación de confianza desde la década de 1990, estructurada mediante un acuerdo marco renovado en múltiples ocasiones y cerca de cuarenta colaboraciones anuales. Este laboratorio de investigación asociado, que también incluye al INSA Lyon, la Universidad Lyon 1 y la Universidad Jean Monnet, marca una nueva etapa en esta cooperación al desarrollar materiales poliméricos que ofrecen un mayor rendimiento, son más reciclables y eficientes energéticamente”.

Materiales más eficientes y con menor consumo energético

Desde Michelin destacaron que la investigación apunta no solo a mejorar el rendimiento técnico de los materiales, sino también a disminuir el impacto ambiental asociado a su producción y uso.

“Con PolMixLab, Michelin refuerza su capacidad para anticipar y abordar los principales desafíos industriales y ambientales relacionados con los materiales. Al combinar nuestra incomparable experiencia en ciencia de materiales y compuestos poliméricos con la excelencia académica de nuestros socios, nos esforzamos por desarrollar cauchos de mayor rendimiento, más duraderos y con menor consumo energético. Esta investigación incluye el desarrollo de materiales a partir de recursos biológicos, así como el control del ciclo de vida de los materiales, con el objetivo de crear soluciones innovadoras que reduzcan el impacto ambiental en el sector de la movilidad, además de numerosas aplicaciones industriales más allá de los neumáticos”, añadió Christophe Moriceau, vicepresidente de Investigación Avanzada del Grupo Michelin.

Por su parte, desde la Universidad Lyon 1 destacaron que el laboratorio representa una nueva etapa de cooperación entre ciencia e industria orientada a enfrentar desafíos ambientales futuros.

“PolMixLab demuestra la capacidad de la Universidad Lyon 1 para desarrollar alianzas de investigación estratégicas donde la excelencia científica se une a los desafíos industriales y ambientales. Al movilizar nuestra experiencia en ciencia de materiales junto con nuestros socios académicos y Michelin, contribuimos al desarrollo de soluciones innovadoras para materiales que ofrecen un mayor rendimiento y son más adecuados para los usos del futuro”, afirmó Bruno Lina, rector de la Universidad Lyon 1.