Municipios y expertos advierten urgencia de avanzar en seguridad hídrica ante crisis climática

En el Auditorio de la Municipalidad de Vitacura se desarrolló el seminario “Gestión del Agua y Seguridad Hídrica para el Futuro”, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). La instancia reunió al subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial; alcaldes de distintas comunas; funcionarios municipales; académicos y representantes del sector público y privado, con el objetivo de abordar uno de los desafíos más críticos para el país: la escasez hídrica y sus efectos en un escenario marcado por el cambio climático.

Durante la jornada se analizó la compleja situación que enfrenta Chile, considerado entre los 16 países con mayor estrés hídrico del mundo y afectado por 14 años consecutivos de sequía extrema, además de fenómenos climáticos cada vez más intensos y frecuentes.

El encuentro contó con exposiciones del presidente de AMUCH, José Manuel Palacios; el exdelegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; y el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial. Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia soluciones coordinadas entre el sector público y privado para enfrentar los efectos del cambio climático.

“Chile ya es uno de los 16 países con mayor estrés hídrico del mundo y acumula 14 años de sequía ininterrumpida. Los estudios anticipan que hacia 2050 la situación será aún más crítica. Los municipios somos quienes recibimos ese impacto todos los días, directamente en las comunas, y por eso no podemos esperar. Necesitamos capacidades, coordinación y soluciones concretas. Ese fue el propósito de este seminario, conectar a todos los actores”, expresó José Manuel Palacios, presidente de AMUCH.

Gestión hídrica con visión de largo plazo

En su presentación, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, se refirió a los desafíos que enfrenta el país ante la creciente vulnerabilidad climática y la disminución de la disponibilidad de agua. Tras destacar los avances que han posicionado a Chile como referente mundial en acceso a agua potable y saneamiento, enfatizó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con el Estado y los gobiernos locales.

“Debemos adaptarnos, pero por sobre todo adaptar la institucionalidad para los desafíos que nos impone el cambio climático, debemos trabajar con una mirada de futuro que nos permita seguir entregando un suministro constante y seguro aún en condiciones cada vez más extremas. En ello, los municipios juegan un rol clave, aquí nadie se puede restar, debemos trabajar en conjunto sin tiempo que perder”.

Al abordar posibles soluciones, Sáez destacó la estrategia Biociudad, hoja de ruta de la compañía hacia 2035, que contempla proyectos orientados a fortalecer la resiliencia hídrica. Entre ellos sobresale “Retorno Maipo”, iniciativa basada en el reúso de agua depurada para aumentar la disponibilidad hídrica y contribuir al equilibrio de la cuenca.

“Tenemos que dar un paso para lograr una gestión integrada de cuencas. No podemos seguir mirando la vulnerabilidad climática de manera fragmentada. Retorno Maipo es una solución concreta que requiere de coordinación, colaboración y sentido de urgencia, ya que lo peor que nos puede pasar es que, teniendo una solución y sabiendo lo que debemos hacer, lleguemos tarde ante una realidad que nos seguirá apremiando”.

En el cierre del seminario, un panel de especialistas analizó las obligaciones que la Ley Marco de Cambio Climático establece para los municipios. La conversación contó con la participación de Gonzalo Durán y profesionales de LANDSKAP, firma especializada en derecho ambiental y sostenibilidad.

La actividad buscó impulsar una mirada colaborativa entre municipios, gobierno central y sector privado para fortalecer la resiliencia hídrica urbana frente a una crisis que exige medidas inmediatas y coordinación permanente.