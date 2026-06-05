Día Mundial del Medio Ambiente: la silenciosa crisis que también amenaza el futuro de la humanidad

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza. Este año, bajo el lema impulsado por Naciones Unidas centrado en la acción climática, la conmemoración llega acompañada de una advertencia científica de enorme magnitud: el reino vegetal, base de prácticamente todos los ecosistemas terrestres, enfrenta una crisis sin precedentes.

La alerta fue publicada en la prestigiosa revista Science, donde los investigadores de la Universidad de Chile Rosa Scherson y Federico Luebert analizaron dos estudios internacionales que proyectan un escenario inquietante. Según sus conclusiones, entre el 7% y el 16% de todas las especies vegetales del planeta podrían extinguirse antes de 2100 debido al cambio climático.

La cifra equivale a entre 35.000 y 50.000 especies de plantas desapareciendo en apenas unas décadas.

Pero la dimensión del problema va mucho más allá de un simple conteo de especies.

La pérdida de 50 mil millones de años de historia

Uno de los aspectos más preocupantes de los estudios es que las extinciones no afectarían por igual a todas las plantas. Algunas especies representan linajes evolutivos únicos, resultado de millones de años de adaptación y diversificación.

Los investigadores estiman que más del 21% de la historia evolutiva de las plantas con flores del mundo se encuentra actualmente en riesgo. En términos concretos, la humanidad podría perder cerca de 50 mil millones de años de historia evolutiva acumulada.

La magnitud de esa pérdida es difícil de dimensionar. Cada planta desaparecida puede representar características genéticas irrepetibles, potenciales aplicaciones medicinales futuras, nuevas fuentes alimentarias o funciones ecológicas esenciales para otros organismos.

“El tema de la extinción es relevante por sus posibles implicancias para el bienestar de las sociedades humanas”, advierte Federico Luebert.

El primer estudio analizado utilizó modelos de distribución geográfica de 67.000 especies de plantas vasculares para proyectar cómo cambiarán sus hábitats durante las próximas décadas. El resultado revela que el principal problema no será la incapacidad de las especies para desplazarse, sino la desaparición misma de los ambientes adecuados para su supervivencia.

En otras palabras, incluso si las plantas logran migrar, cada vez tendrán menos lugares donde prosperar.

Una amenaza directa para las personas

Aunque la pérdida de biodiversidad suele percibirse como un problema lejano, sus consecuencias impactan directamente en la vida cotidiana.

Las plantas sostienen las cadenas alimentarias, regulan los ciclos del agua, capturan carbono, estabilizan los suelos y proveen materias primas esenciales para innumerables industrias. Su desaparición compromete la seguridad alimentaria, el acceso a recursos básicos y la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos.

La preocupación aumenta si se considera que solo el 18% de las especies vegetales conocidas ha sido evaluado por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es decir, la verdadera dimensión de la crisis podría ser incluso mayor de la que hoy se conoce.

El desafío de Chile: desarrollo y conservación

En este contexto, organizaciones ambientales sostienen que la protección de la naturaleza ya no puede considerarse únicamente una causa ecológica, sino también una estrategia de desarrollo.

Desde WWF Chile recuerdan que cerca del 17% del Producto Interno Bruto nacional y el 55% de las exportaciones dependen directamente de servicios ecosistémicos proporcionados por la naturaleza.

Bosques, océanos, humedales y cuencas hidrográficas no solo albergan biodiversidad; también sostienen empleos, actividades productivas y la seguridad hídrica del país.

“La naturaleza sostiene nuestra economía, nuestra seguridad hídrica, alimentaria y climática. Por eso, su protección debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública”, señala Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.

La organización destaca además la importancia de fortalecer la institucionalidad ambiental y consolidar herramientas como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), llamado a convertirse en uno de los principales instrumentos de conservación del país.

La sostenibilidad también comienza en casa

Sin embargo, la respuesta frente a la crisis climática no depende exclusivamente de gobiernos, científicos o grandes acuerdos internacionales.

Para la autora y conferencista Cata Droguett, fundadora de Mujer Sustentable, la sostenibilidad debe entenderse como una transformación cultural capaz de involucrar a personas, familias, empresas y comunidades.

“La sostenibilidad no se juega solo en las grandes cumbres. También se juega en la manera en que compramos, comemos, educamos, trabajamos y lideramos”, afirma.

La evidencia respalda esta mirada. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) estima que los cambios en hábitos de consumo, infraestructura y estilos de vida podrían reducir entre un 40% y un 70% de las emisiones globales hacia 2050 en sectores clave.

Reducir el desperdicio de alimentos, prolongar la vida útil de los productos, consumir de forma más consciente e informarse sobre el origen de lo que se compra aparecen como acciones simples, pero con capacidad de multiplicar su impacto a gran escala.

Tecnología y transición verde

La tecnología también comienza a desempeñar un papel cada vez más relevante en la reducción de impactos ambientales.

Desde el ámbito empresarial, soluciones digitales, inteligencia artificial, sistemas de monitoreo y nuevas herramientas de eficiencia energética permiten optimizar recursos y disminuir desperdicios.

Según expertos de Arcadis, Latinoamérica posee una posición estratégica para liderar parte de la transición global gracias a sus ecosistemas naturales, su potencial para energías renovables y la disponibilidad de minerales críticos para la descarbonización.

La clave, sostienen, será incorporar criterios ambientales y sociales desde el diseño de los proyectos y no como una corrección posterior.

Al mismo tiempo, innovaciones aplicadas al hogar permiten reducir consumos de agua, energía y alimentos. Electrodomésticos más eficientes, sistemas inteligentes de refrigeración y tecnologías orientadas a disminuir desperdicios muestran cómo la innovación puede contribuir a hábitos de consumo más responsables.