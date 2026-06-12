Menos papel y energía 100% renovable: la ecoeficiencia al centro de la estrategia

El cuidado del Medio Ambiente exige que las empresas vayan más allá de las declaraciones de principios. Y, en el caso de la banca, su valor estratégico radica en su capacidad para guiar y acelerar la transformación sostenible de sus clientes y de las diversas industrias del país, integrando los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el centro del modelo de negocios.

En el sector financiero, este proceso implica el desafío de integrar dos dimensiones paralelas: el financiamiento y acompañamiento estructural de su cartera de clientes, y una rigurosa agenda de ecoeficiencia interna para asegurar que la transformación comience por casa.

“Entendemos la sostenibilidad como una responsabilidad profunda y, al mismo tiempo, como una oportunidad para innovar, generar valor e impulsar transformaciones con impacto real. Por eso, estamos comprometidos con impulsar desde el negocio un efecto positivo en la sociedad, integrando y generando impacto económico, social y ambiental, y creando valor para todos: clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y la sociedad en general”, señala Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Banco Bci.

Menos papel y ecoeficiencia: el impacto real de la transformación digital

Uno de los ámbitos donde la sostenibilidad ha comenzado a generar resultados medibles es la digitalización de procesos. Impulsada por la Gerencia de Operaciones, Clientes, Producto y Segmento, la digitalización de la experiencia de clientes y colaboradores ha permitido al banco generar ahorros ambientales significativos durante el último año.

La masificación de la firma digital transformó radicalmente la contratación de cuentas corrientes de la banca de personas, reduciendo los contratos físicos de 39 a solo 13 hojas por operación. Así, entre marzo de 2026 y mayo de 2026, se evitó el uso de 543 mil hojas de papel. Para dimensionar este impacto, esto sería comparable a la preservación de 47 árboles, y al ahorro equivalente a 15.271 kilómetros de recorrido vehicular en emisiones de CO2. Con esos datos, se podría proyectar un ahorro anual superior a las 1,8 millones de hojas de papel, lo que equivale a preservar 153 árboles.

En ese mismo sentido, el banco también está potenciando una migración masiva a cartolas digitales. Entre abril de 2025 y mayo de 2026, un esfuerzo transversal permitió que más de 295 mil cuentas dejarán de recibir estados de cuenta impresos, logrando una disminución del 66% en el uso de papelería en comparación al año anterior. Esta medida evitó el uso de más de 4 millones de hojas de papel, equivalentes a 344 árboles y redujo de manera directa 27,3 toneladas de CO2 equivalente, compensando el impacto que generarían 112.490 kilómetros de trayecto en automóvil.

A las iniciativas sin papel se suma la gestión de la infraestructura del banco. Bajo el modelo de “Cliente Libre”, durante este 2026 Bci concretó la migración de 3 nuevos edificios corporativos hacia contratos de suministro de energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables, reduciendo las emisiones directas derivadas del consumo eléctrico de la corporación.

Una estrategia integral de financiamiento y metas climáticas

La transición energética también forma parte de las estrategias de sostenibilidad implementadas por diversas organizaciones. Este estándar de ecoeficiencia interna es el que habilita y da legitimidad a la estrategia integral del banco para acompañar a sus clientes y al mercado en sus propios desafíos ambientales.

En el ámbito del negocio sostenible, el banco ha consolidado líneas de acción de largo plazo que complementan su transformación operativa: Este año, Bci se convirtió en el primer banco chileno en presentar su Plan de Transición Net Zero a 2050, una hoja de ruta con objetivos climáticos intermedios y herramientas para medir y mitigar las emisiones financiadas.

Asimismo, de cara a 2030, el banco definió compromisos específicos de reducción de emisiones en industrias estratégicas de su cartera de clientes, proyectando bajas de 71% en generación de energía, 17% en cemento y 39% en transporte marítimo.

Estos esfuerzos se apoyan en un stock acumulado que supera los USD 2.132 millones en financiamiento verde al cierre de 2025, destinado a proyectos de electromovilidad, eficiencia hídrica, energías renovables y apoyo a Pymes en su transición hacia la sostenibilidad.

Gracias a la coherencia entre su operación interna y su estrategia de negocio, Bci ratificó su liderazgo al ser reconocido nuevamente como la “Empresa más Sostenible de Chile” en el ranking Merco ESG 2025, además de mantener su destacada presencia en índices globales como el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y el MSCI World Selection Index.