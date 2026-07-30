Al Pan Pan: compensación a municipios continúa complicando a La Moneda

El próximo 4 de agosto, el Senado votará la compensación a los municipios por la caída en los recursos derivada de la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años en su primera vivienda. Se trata del último escollo para que la megarreforma avance en su totalidad.

Sin embargo, si este punto es rechazado, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que el Gobierno impulsará igualmente la ley miscelánea.

En paralelo, la oposición ya presentó requerimientos ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria y por los cambios al modelo de Resolución de Calificación Ambiental.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos esta situación junto al abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerró la puerta a la posibilidad de privatizar Codelco, una idea impulsada desde el Partido Republicano.

El secretario de Estado afirmó que “la posición del Gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que eventualmente incorpore capital privado, pero que nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”.

Cabe recordar que el presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, planteó que el Ejecutivo debería avanzar hacia una modernización de las empresas públicas y, en particular, abrir la propiedad de la cuprífera para “que le entre oxígeno a esa empresa”.

También conversamos sobre este tema junto al ingeniero, columnista, exintegrante del directorio de Codelco durante el gobierno de Patricio Aylwin y exmiembro del Consejo de Alta Dirección Pública, Mario Waissbluth.