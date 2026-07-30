Laffer en Chile y el Seminario Moneda Patria: la semana en que Sanhattan vivió un revival ochentero

¡Buenas y feliz jueves! La atención del mercado está puesta en las cifras sectoriales de junio que se publican el viernes. Es la previa clave al Imacec, y el mercado espera un rebote después del mal dato de mayo. De no cumplirse las proyecciones, se confirmaría que la economía entró en una recesión técnica.

Será una señal importante para despejar —o alimentar— las dudas sobre la actividad justo cuando el Banco Central empieza a preocuparse nuevamente por la inflación.

Y ahí está el giro de esta semana: el Central mantuvo la tasa, pero eliminó del comunicado la referencia a que los riesgos inflacionarios estaban equilibrados. El mercado leyó el cambio como una señal más restrictiva y una primera apertura de puerta a una eventual alza. Hace poco discutíamos cuándo volverían los recortes; ahora la conversación empieza a ser otra.

Afuera pasa algo parecido. La Reserva Federal mantuvo la tasa en fallo dividido pero no aclaró el próximo paso y eso tiene al mercado nervioso. El bono del Tesoro a 30 años saltó a 5,21%, máximo desde 2007.

También esta semana, Hacienda salió a buscar plata y encontró de sobra. Hacienda colocó €3.100 millones en bonos soberanos y recibió demanda por €8.700 millones, 2,8 veces lo ofrecido.

La buena noticia es que el mercado internacional sigue dispuesto a prestarnos. Es la primera emisión bajo la autorización que permite al Gobierno endeudarse hasta US$6.200 millones adicionales durante 2026. Crédito hay; disciplina fiscal es lo que toca demostrar.

En esta edición de El Semanal Exprés: Laffer en Chile y el Seminario Moneda Patria: la semana en que Sanhattan volvió a los 80; lo que Sebastián Edwards olvidó contar cuando salió a criticar a Codelco; y la amenaza de la IA al empleo en Chile.

Además, el trader, las pérdidas escondidas y el mini escándalo del que nadie se atreve a decir mucho; otra señal del giro en la CMF: regulador posterga exigencias de sostenibilidad y en la industria financiera hay varios que apuntan al lobby; y movimientos en la primera línea de LarrainVial: directorio nombra cuatro nuevos socios.

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REVIVAL: LA SEMANA EN QUE SANHATTAN VOLVIÓ A LOS 80

La semana que Sanhattan vivió un revival ochentero. Si quedaba alguna duda de que el neoliberalismo de los 80 está de vuelta, no hay que mirar más lejos que el tratamiento de rock star que recibió en Chile el economista Arthur Laffer, famoso autor de la teoría económica de la “curva Laffer”, y la agenda que dominó el Seminario Moneda Patria. Más que un Lollapalooza financiero, fue una oportunidad para que la industria financiera y el empresariado se terminara de sacar la máscara y mostrara toda sus hilachas libertarias.

Partamos por la visita de Laffer. El economista estadounidense, uno de los padres intelectuales de la revolución tributaria de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y que es el corazón de los argumentos de Hacienda para justificar el recorte de impuestos a las empresas.

Durante años, la “curva de Laffer” ha sido mirada con bastante escepticismo por buena parte del establishment económico, especialmente cuando se utilizaba para justificar que las rebajas de impuestos prácticamente se pagaban solas. La realidad es que ni en Estados Unidos, ni en Irlanda ni en las otras economías en que se implementó se ha cumplido esa promesa. Es una de las reliquias de los años 80 que en Chile ahora se puso de moda.

Su paso por Chile ocurre, además, justo cuando estamos experimentando nuestro propio pequeño momento Laffer. La discusión, como siempre, será dónde estamos exactamente parados en la famosa curva. Porque dibujarla es fácil; saber en qué punto estamos es bastante más complicado.

En su visita el economista se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con empresarios y la CPC. Arengó al oficialismo a que Chile sea un ejemplo. Además, fue protagonista de un evento organizado por la UDD, que contó con la participación de los exministros Carlos Cáceres, Cristián Larroulet y Rolf Lüders, entre otros. Todos símbolos de los reformas de los 80.

El Seminario de Moneda Patria. Como siempre fue a tablero vuelto y este año volvieron los sanguches de palta (el año faltaron se echaron de menos). Los protagonistas fueron Quiroz, el viceministro de economía de Argentina, José Luis Daza; Sebastián Edwards, el exministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes; y Jeff Currie, uno de los analistas más influyentes a la hora de hablar de commodities.

Si hay una frase que resuma el mensaje es que la receta para el crecimiento y el desarrollo es: recortar impuestos, achicar el estado, destrabar burocracias y equilibrio fiscal. Ni Hernán Büchi ni José Piñera lo podrían decir mejor. Como les dije, los 80 están de moda.

El evento arrancó con Pablo Echeverría y sentó el tono para el resto de la mañana. El presidente de Moneda Patria Investments dijo que hay que reducir “la carga regulatoria y la burocracia sin perder de vista la protección de los inversionistas” y aprovechó de felicitar al ministro Quiroz, autoridades, parlamentarios, “por el plan de reconstrucción nacional”. Y agregó que “después de un periodo largo de borrachera política populista se observa sentido común” y dijo estar “más optimista que hace un año”.

Con esas palabras llegó el turno del ministro Quiroz. Y era como jugar en casa. Explicó que el corazón del plan del gobierno es simplificación tributaria, atacar la permisología y sanar las cuentas públicas. Y que eso se puede hacer con gestión, decretos y leyes. Aplauso generalizado.

A modo de ejemplo de los logros de los primeros meses del Gobierno reveló que ahora destrabas burocráticas demoran 90 días y antes eran 18 meses; la tasa de respuesta a expedientes no atendidos cayó de 35% al 5% y el cobro del CAE cerrará en US$ 200 millones y para 2027 asegura que serán US$ 300 millones. Proyecta un déficit efectivo de 2% del PIB a fin de año y adelantó que el próximo año tendremos una recaudación mejor de lo esperado.

Ah, y también habló de “devolverle la dignidad” a los que invierten y producen. Dijo que es un tema cultural. Pobres empresarios. No habló de la dignidad de los que trabajan por el sueldo mínimo, los que están pagando más la bencina, por los que no pueden llegar a fin de mes. Pero no hay que preocuparse. Debe estar convencido de que el crecimiento que generará la megarreforma se las va a devolver. “Me gustaría no tener que hacer consolidación fiscal pero hay que hacerlo”, dijo. Y agregó que los acuerdos de los 90 ya no van a volver. No se entendió si lo dijo con orgullo o con lástima.

Luego llegó el turno de Paulo Guedes, uno de los economistas liberales más influyentes de Brasil. Fue el “superministro” de Economía de Jair Bolsonaro entre 2019 y 2022. Su receta ha sido consistente: menor tamaño del Estado, privatizaciones, apertura económica, disciplina fiscal y reformas promercado. Durante el gobierno de Bolsonaro impulsó, entre otras cosas, la reforma previsional, privatizaciones y la independencia del Banco Central.

Y tiene una conexión interesante con Chile: después de estudiar en Chicago, Guedes pasó por la Universidad de Chile a comienzos de los años 80 y conoció de cerca las reformas económicas que estaban implementando los Chicago Boys.

Geopolítica, hombres fuertes y “Europa es un museo”. Se podría decir que su intervención fue una de las perlitas del seminario. Partió como economista y terminó casi como ese tío provocador, sin filtros y políticamente incorrecto, que avanzada la sobremesa, decide decir todo lo que piensa. Su tesis central: “Estamos enfrentando un desorden global cuyas consecuencias todavía no dimensionamos”.

Para Guedes, la economía pasó a un segundo plano y la geopolítica domina nuevamente la agenda. Describió el momento como una nueva disputa de civilizaciones, recurriendo a Atenas versus Esparta, romanos contra bárbaros y Estados Unidos frente a Persia (y recordó que Esparta y los bárbaros ganaron). Su advertencia fue que las democracias occidentales están amenazadas, los conservadores hoy llevan la iniciativa y la izquierda y los liberales tradicionales no tienen respuestas convincentes frente a fenómenos como la inmigración.

Su recorrido por las grandes potencias fue bastante menos diplomático: “Europa es un museo, China es una cárcel y Japón es un geriátrico”. Estados Unidos, afirmó, recién está redescubriendo la importancia geopolítica de América Latina. En lo económico, anticipó además que las tasas de interés permanecerán altas por bastante tiempo.

Pero fue en las preguntas y respuestas cuando se le soltó la cadena. Guedes defendió abiertamente liderazgos fuertes como los de Jair Bolsonaro, Javier Milei y Donald Trump, en contraste con lo que describió como la debilidad de los actuales líderes occidentales. Reveló además que asesora a Flávio Bolsonaro. Todo esto pese a asegurar que la política no le gusta demasiado porque es “lenta y burocrática”.

El postre fue Daza. El viceministro de Economía de Argentina llegó con un mensaje marcadamente optimista: “Chile va muy bien”. Pidió no perderse en los datos de corto plazo: “Olvídense del Imacec y la tontera cíclica”. Para Daza, lo relevante es que Chile está avanzando en la dirección correcta y, por lo mismo, importa bastante menos lo que ocurra con la actividad mes a mes.

Su diagnóstico es que durante los últimos 15 años el país se sumó al “realismo mágico de América Latina” y que una sucesión de reformas laborales y tributarias terminó penetrando el ecosistema político chileno y castigando el crecimiento.

También hubo espacio para el stand-up. Daza hizo una celebrada imitación de Javier Milei al hablar de la nueva regla de déficit cero. Y usó Argentina como ejemplo de lo que, a su juicio, puede conseguir un cambio radical de rumbo: destacó la caída de la pobreza, la inflación y el gasto público, junto con una economía que comenzó a repuntar.

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CODELCO EN LA MIRA Y EL OLVIDO DE SEBASTIÁN EDWARDS

Privatizar Codelco ya se instaló en la agenda. Ya sea por casualidad o como parte de una estrategia de La Moneda de instalar la discusión para luego avanzar con su plan. Instalar la idea de que es una empresa en crisis podría ser parte de esa estrategia.

Esta semana fue el turno del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, que propuso vender entre un 15% y 25% de Codelco a privados. Abrió un debate que el Gobierno rápidamente enfrió y que la oposición rechazó de plano. Se suma a los trascendidos que circulan en el mercado que afirman que Hacienda y Bernardo Fontaine, presidente del directorio, evalúan vender activos no esenciales y avanzar en alianzas con privados.

Los partidarios de abrir una parte de la propiedad argumentan que permitiría inyectar capital, bajar deuda y, quizás más importante, incorporar disciplina de mercado: directores independientes, mayor escrutinio sobre costos e inversiones y menos espacio para la interferencia política. El Estado podría mantener ampliamente el control vendiendo solo una participación minoritaria. Y ese es el la conversación que ya está instalada.

La polémica fue tema este miércoles en el Seminario de Moneda Patria. El economista Sebastián Edwards arrancó su presentación siguiendo el guión del Gobierno: “Codelco está en una crisis profunda y necesita una cirugía profunda”. Sugirió transformar Codelco en un holding y que cada división sea una sociedad anónima independiente que puedan incorporar capital privado. “No hacer cambios sería desperdiciar una oportunidad histórica para el cobre y el litio”.

Y fue por más: cuestionó el acuerdo con SQM para explotar el litio. Dijo que hay que repensar esa operación para que Codelco se concentre en “hacer lo que sabe hacer”, que es cobre.

Lo que Edwards olvidó mencionar: su conflicto de interés. Hace más de una año que es director de varias de las empresas del Grupo Errázuriz, que lidera Francisco Javier Errázuriz hijo, uno de los más acérrimos oponentes del acuerdo y que busca competir con SQM / Codelco para explotar litio en el Salar de Maricunga.

Fuego amigo. Cabe mencionar que Edwards y Máximo Pacheco son muy cercanos de adolescencia. Lo mismo sus mujeres. Eso sí lo mencionó Edwards en su presentación.

Errázuriz fue el que contrató al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para el polémico informe con el que buscaba frenar el acuerdo de Codelco con SQM en favor de una licitación. Fue el informe que Pacheco describió como un “cálculo de una servilleta” y apuntando precisamente a los intereses del Grupo Errázuriz detrás de la evaluación.

Cuando fue el turno de José Luis Daza en el escenario, fue más lejos: frente a la posibilidad de privatizar, pidió “no limitarse en las ambiciones”. El Gobierno, por ahora, dice que no está en sus planes.

Detrás de la polémica hay una pregunta bastante más relevante que levantó la Cámara Minera: ¿Cómo se capitaliza una Codelco que necesita invertir miles de millones de dólares y está cada vez más endeudada?

Dice que la minera estatal llega debilitada por su deuda, costos y menor producción, lo que podría castigar su valorización. Y desprenderse del 20% significa también entregar para siempre el 20% de los futuros dividendos, justo cuando las perspectivas de largo plazo para el cobre son atractivas.

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LA MESA: LA EMPRESA Y EL DESAFÍO DE LA IA

Federico Morello y la amenaza de la inteligencia artificial al empleo: “No sería extraño que en 3 años estemos hablando de tasas de desempleo del 15%, 18% o 20%”

El socio líder de Consultoría de PwC para América Latina advierte que el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo puede ser mucho más rápido y profundo de lo que empresas, universidades y gobiernos están anticipando. Asegura que Chile está rezagado en su adopción, cuestiona la idea de que los nuevos empleos compensarán los que desaparezcan y plantea que las empresas tendrán que asumir un rol activo en la reconversión de sus trabajadores.

Morello se define como un “optimista casi patológico”, pero frente a la inteligencia artificial decidió ponerse “el gorro un poquito del pesimismo”. Cree que la revolución de la IA traerá enormes oportunidades, pero advierte que sus costos, particularmente en el mercado laboral, están siendo subestimados. “El impacto en el empleo va a ser dramático”, afirmó en La Mesa de El Mostrador.

“La fantasía de que se van a producir nuevos trabajos creo que es engañosa, porque no se van a producir tantos trabajos como para suplir la cantidad de trabajos que se van a perder”, señala.

El desafío, agrega, es que la IA avanza a una velocidad que las instituciones simplemente no pueden seguir.

“Esto se mueve demasiado rápido y nosotros nos movemos mucho más lento. Y cuando digo nosotros, es el mundo corporativo y el mundo de la educación”.

La radiografía que hace PwC de las empresas muestra además una brecha entre el entusiasmo y la transformación real. Cerca del 80% está haciendo algo relacionado con inteligencia artificial, pero menos del 15% la está implementando de manera seria y transversal.

En Chile, además, el énfasis está puesto principalmente en bajar costos y ganar eficiencia, mientras en Estados Unidos las compañías ya están utilizando la tecnología para reinventar modelos de negocio y la relación con sus clientes.

Para Morello, “muchas empresas están enamoradas de la tecnología y haciendo sin saber para qué lo están haciendo. Simplemente para no quedarse afuera de esta ola”.

Morello plantea que la reconversión laboral debe dejar de ser un beneficio reservado a los ejecutivos y extenderse al conjunto de la organización.

La entrevista completa está disponible en este enlace o el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El trader, las pérdidas escondidas y el mini escándalo del que nadie se atreve a decir mucho. Es de lo que se habla hace semanas en las mesas de dinero y FX de Sanhattan. La historia es la siguiente: un veterano operador de una importante mesa de dinero local salió silenciosamente de su banco después de casi 20 años. En el mercado circula una versión bastante más interesante que la oficial: detrás de la salida habría pérdidas que durante un tiempo no aparecieron donde debían.

Es uno de esos rumores que llevan un tiempo dando vueltas entre operadores y que, por ahora, se ha mantenido lejos de los titulares. Hace un par de meses dejó una importante mesa de dinero de la banca local un experimentado trader de monedas (FX), después de cerca de dos décadas en la institución.

El operador tenía buena reputación. En el mercado se comentaba que “hacía muy bien la pega”, generaba resultados importantes y, como consecuencia, se llevaba buenos bonos. Pero al menos tres personas que conocen el episodio cuentan que el banco habría descubierto que parte de ese desempeño no era exactamente lo que parecía.

La versión que circula es que el trader habría venido escondiendo pérdidas, postergando su reconocimiento y haciendo aparecer sus resultados mejores de lo que realmente eran. Cuando el banco detectó el problema, la reacción habría sido rápida: el trader salió de la institución. El episodio habría provocado bastante ruido puertas adentro, entre otras cosas porque se trataba de un operador veterano que reportaba directamente a la tesorería.

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– Álvaro Jalaff respira aliviado esta mañana: evitó la cárcel y cierra su capítulo penal en Factop. “Prefiero tener paz, en vez de la razón y avanzar con mi vida”, es como explicó su decisión de optar por un juicio abreviado. El empresario fue condenado a cinco años de libertad vigilada intensiva y al pago de $700 millones en multas. El año pasado estuvo en prisión preventiva poco más de seis meses.

La decisión pone fin a su frente penal en una de las principales aristas del caso Audio. Jalaff había reconocido previamente el pago de cerca de $410 millones, a través del abogado Luis Hermosilla, para conseguir que una iniciativa inmobiliaria-industrial obtuviera el visto bueno de autoridades del Ministerio de Vivienda.

El empresario y su hermano Antonio quedaron vinculados al caso Factop luego de aparecer mencionados en 24 oportunidades en el famoso audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos. En esa reunión se discutían, entre otras materias, facturas ideológicamente falsas y eventuales pagos a funcionarios públicos para conseguir favores.

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– Otra señal del giro en la CMF: regulador posterga exigencias de sostenibilidad y en la industria financiera hay varios que apuntan al lobby de Sanhattan. La decisión de dar un año adicional para implementar los estándares internacionales NIIF S1 y S2 se suma a otras señales de una CMF más cautelosa a la hora de imponer nuevas exigencias al mercado bajo la presidencia de Catherine Tornel.

La decisión es relevante en medio del debate sobre el giro que está experimentando la CMF desde que Tornel asumió su presidencia en marzo. El regulador justificó la postergación por los desafíos que supone implementar estos estándares para un universo amplio y diverso de fiscalizados y por el actual contexto económico local y global. Pero hay voces en la industria que apuntan a la presión de varios sectores con influencia por la decisión de darles mayor plazo. Los críticos de la decisión afirman que el mercado chileno había desarrollado una ventaja comparativa que ahora se debilita.

En la serie de talleres realizados durante junio no fueron pocos los actores del sector que plantearon sus dificultades y el nivel de preparación para cumplir con las nuevas exigencias. La CMF señaló que utilizará el año adicional para monitorear la experiencia internacional, evaluar sus efectos y “perfeccionar la proporcionalidad” de la regulación.

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– Movimientos en la primera línea de LarrainVial: directorio nombra cuatro nuevos socios. La firma incorporó como socios a cuatro ejecutivos de larga trayectoria interna, en áreas clave de corretaje, renta fija y gestión de activos.

Los cuatro nuevos socios ejecutivos son Andrés Urzúa, Ricardo Rivero, Sebastián Ramírez y Martín Benítez, todos con una extensa carrera dentro del grupo.

Urzúa, con 16 años en la compañía, es gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa y co-Head de Sales & Trading. Rivero, con más de dos décadas de experiencia, es Head de Local Rates de LV Capital y gerente general de LarrainVial SAB Perú, y ha liderado el desarrollo del negocio de bonos soberanos peruanos en moneda local.

Premian al gestor de fondo de acciones chilenas más grande y más rentable. Por el lado de la administración de activos, Sebastián Ramírez, gerente de Renta Variable Chilena de LarrainVial Asset Management, se suma al grupo de socios después de una carrera de 15 años en inversiones. Bajo su gestión, el fondo Enfoque ha recibido reconocimientos de la industria por su desempeño.

El cuarto nuevo socio es Martín Benítez, Head of Institutional Sales de LarrainVial Asset Management, quien lleva 18 años en la firma y está a cargo de la relación comercial con clientes institucionales.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.