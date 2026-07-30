Gobierno confirma investigación por cirugías a esposa del general director de Carabineros

El Gobierno confirmó que existe una investigación por las intervenciones quirúrgicas realizadas a Janet Morales Jara, esposa del general director de Carabineros, Marcelo Araya, en el hospital institucional.

“Existe una investigación, habrá que ver qué ocurre ahí”, señaló este miércoles el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, durante la presentación de la segunda cuenta pública de su cartera.

La indagatoria se abrió tras la revelación de El Mostrador sobre cuatro operaciones practicadas a Morales en menos de tres años: una blefaroplastía, una rinoplastía con septoplastía, una abdominoplastía y una posterior cirugía para corregir la cicatriz de esta última intervención.

El foco de la controversia está puesto en determinar si procedimientos con un componente estético fueron registrados como cirugías reconstructivas o funcionales para acceder a financiamiento de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) y de un seguro complementario institucional.

Arrau evitó entregar antecedentes sobre el alcance de la investigación o las eventuales auditorías administrativas, argumentando que la información médica está protegida por ley.

“Referirme a situaciones médicas, tratamientos médicos o centros asistenciales, primero, no corresponde y, segundo, está prohibido por ley”, sostuvo. Añadió que será el proceso investigativo el que deberá establecer si existieron irregularidades.

En la misma actividad, el ministro confirmó que el Ejecutivo estudia además una reforma constitucional para reforzar las capacidades operativas y penales del Estado frente al crimen organizado. Precisó, sin embargo, que la iniciativa todavía se encuentra en etapa de análisis y que no existen antecedentes definitivos que puedan ser anunciados públicamente.