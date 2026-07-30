Hay errores formales: TC da tres días a la oposición para corregir recursos contra Ley Miscelánea

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió transitoriamente el avance de dos requerimientos presentados por la oposición contra normas de la Ley Miscelánea, también conocido como proyecto de reconstrucción nacional o megarreforma, luego de detectar errores formales que deberán ser corregidos antes de resolver su admisibilidad.

La magistratura otorgó un plazo fatal de tres días a los equipos jurídicos responsables de las presentaciones. El período comenzó a correr inmediatamente y concluirá este domingo a las 23:59 horas, sin posibilidad de extensión.

La decisión afecta a dos de los tres requerimientos ingresados ante el organismo. El primero fue presentado por senadores de oposición y cuestiona las disposiciones relacionadas con la resolución de calificación ambiental contemplada en la iniciativa.

El segundo recurso corresponde a diputados opositores, quienes impugnaron tanto las normas sobre la invariabilidad tributaria como las disposiciones vinculadas con la resolución de calificación ambiental.

En ambos casos, los abogados patrocinantes deberán subsanar los vicios advertidos por los ministros del TC para que las reclamaciones puedan continuar avanzando en el proceso constitucional.

El pronunciamiento no aborda todavía el fondo de las impugnaciones, sino únicamente el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para que los requerimientos sean evaluados y eventualmente admitidos a tramitación.

Una vez vencido el plazo otorgado a la oposición, los ministros volverán a revisar los antecedentes presentados. La nueva sesión plenaria quedó programada preliminarmente para el próximo jueves.

En esa instancia, el tribunal verificará si los escritos corregidos cumplen con las exigencias constitucionales y legales. Solo después de ese análisis resolverá si los recursos son admitidos a trámite o quedan fuera del control de constitucionalidad.