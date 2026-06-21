Regeneración de la Naturaleza: una nueva frontera para el liderazgo empresarial

La naturaleza se ha convertido en un tema estratégico para el mundo empresarial global. Lo que durante mucho tiempo fue considerado un recurso disponible y abundante hoy se reconoce como un activo fundamental para la competitividad, la resiliencia y el desarrollo económico. En este escenario, las empresas chilenas tienen una oportunidad única para asumir un liderazgo con impacto local y global.

Durante mucho tiempo, la contribución de los ecosistemas al desarrollo económico y al bienestar de las personas permaneció en gran medida invisible para los sistemas de gestión y la toma de decisiones. Hoy comprendemos que la disponibilidad de agua, la fertilidad de los suelos, la biodiversidad y los múltiples servicios que provee la naturaleza constituyen activos esenciales para el desarrollo económico y social. Actuar en consecuencia será determinante para la competitividad de las empresas en las próximas décadas.

Durante los últimos años, el cambio climático se consolidó como una prioridad de la gestión empresarial junto con reconocer su dependencia de los sistemas naturales para operar, producir y generar valor. En este contexto, es donde emerge con fuerza el concepto de regeneración. Ya no basta con reducir impactos negativos; el desafío consiste en contribuir activamente al fortalecimiento de los ecosistemas.

La sostenibilidad requerirá no solo conservar lo existente, sino también restaurar aquello que ha sido degradado. Las compañías tienen un rol insustituible en esta transición. Su capacidad de innovación, inversión y articulación de cadenas de valor las posiciona como actores clave para impulsar soluciones a gran escala. Esto resulta especialmente relevante para Chile, cuya economía mantiene una estrecha dependencia de los recursos naturales y donde sectores como agricultura, minería, energía, acuicultura, pesca y forestal, dependen directamente de la calidad y disponibilidad del capital natural.

Chile cuenta además con condiciones excepcionales para transformarse en un referente internacional. Nuestra geografía y diversidad de ecosistemas nos convierten en un laboratorio natural para desarrollar y validar nuevos enfoques de gestión sostenible.

El liderazgo empresarial chileno tiene hoy una oportunidad única. Pocos países combinan una economía profundamente vinculada a los recursos naturales, una trayectoria creciente en sostenibilidad corporativa y una diversidad de ecosistemas tan extraordinaria. Si somos capaces de asumir este desafío, no solo fortaleceremos nuestras empresas y nuestra economía, sino que también impulsaremos una forma de desarrollo más resiliente, próspera y compatible con los límites planetarios.