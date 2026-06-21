Subsecretario dice que si fallo paraliza ampliación de Santiago 1, la otra alternativa es Rancagua

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, afirmó este domingo que si la justicia paraliza la ampliación de la cárcel Santiago 1, otra alternativa sería agrandar el recinto penitenciario de Rancagua.

Silva realizó las declaraciones en el programa Estado Nacional de TVN.

“Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”, señaló.

Actualmente, el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, se opone a la ampliación del recinto santiaguino.

“Vamos a insistir en nuestra posición de que esto es una ampliación y que obedece a una política no de gobierno, porque esto viene de la administración anterior y probablemente se pueda retrotraer más lejos aún”, afirmó Silva.

Tras una apelación de Desbordes, el 17° Juzgado Civil de Santiago ordenó detener los trámites vinculados al proyecto y actualmente el tema está en la Corte de Apelaciones.

“Hoy día tenemos tres recintos, dos de ellos con más de 7.000 internos cada uno. Prácticamente Santiago 1 y Santiago Sur están muy por sobre la capacidad”, advirtió la autoridad.

Según el subsecretario, en 2022 había cerca de 40 mil personas privadas de libertad, y actualmente la cifra alcanza a 65 mil reos.

“Cuando uno mira el aumento de las plazas en nuestras cárceles, no conversan. Son dos trayectorias que no conversan. Ahí tenemos un problema grave que desde el punto de vista de seguridad hay que abarcar”, afirmó.