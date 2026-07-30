Día del Sobregiro de la Tierra: este jueves el planeta agotará los recursos naturales de 2026

Este jueves 30 de julio el planeta alcanzará un nuevo Día del Sobregiro de la Tierra (Earth Overshoot Day), fecha que marca el momento en que la demanda de recursos naturales de la humanidad supera lo que los ecosistemas pueden regenerar durante un año.

El indicador, calculado por la Red Global de la Huella Ecológica (Global Footprint Network), llegará en 2026 en momentos en que distintos territorios enfrentan eventos meteorológicos extremos y los efectos de la crisis climática adquieren una presencia cada vez mayor.

De acuerdo con las estimaciones, desde este jueves la humanidad comenzará a utilizar capital natural que el planeta no puede reponer dentro del mismo período. En términos de consumo, esto significa que actualmente se requieren recursos equivalentes a 1,73 planetas Tierra para sostener la demanda global.

La humanidad consume la naturaleza un 73% más rápido de lo que puede regenerarse

El Día del Sobregiro busca dimensionar la diferencia entre la demanda humana de recursos naturales y la capacidad de los ecosistemas para regenerarlos. En 2026, la humanidad utiliza la naturaleza un 73% más rápido de lo que esta puede recuperarse.

Esto implica que durante casi cinco meses del año la economía mundial dependerá de un capital natural que el planeta no alcanza a reponer al mismo ritmo.

La sobreexplotación de los recursos se relaciona con procesos como la deforestación, degradación de los suelos, pérdida de biodiversidad y acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, además de impactos sobre la seguridad alimentaria y el bienestar de las personas.

Desde WWF Chile advierten que la degradación de la naturaleza también implica perder parte de la protección que entregan los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático.

“El Día del Sobregiro de la Tierra nos recuerda que estamos utilizando los recursos naturales a un ritmo que el planeta no puede sostener. Los recientes eventos meteorológicos que hemos vivido muestran que la crisis climática ya forma parte de nuestra realidad cotidiana. La respuesta no pasa por intentar controlar la naturaleza, sino por trabajar junto a ella, fortaleciendo los ecosistemas que protegen a las personas y preparándonos mejor para un futuro donde estos eventos serán cada vez más frecuentes”, señala Uri Colodro, líder global de Ciudades y coordinador de Cambio Climático y Ciudades de WWF Chile.

Chile agotó sus recursos disponibles en mayo

La situación nacional es incluso más crítica. El Día del Sobregiro de Chile ocurrió en mayo de este año, una de las fechas más anticipadas registradas hasta ahora.

Esto significa que, si toda la población mundial consumiera recursos naturales al mismo ritmo que Chile, la capacidad anual disponible del planeta se habría agotado antes de terminar el quinto mes del año.

El indicador coincide con un escenario en que el país también enfrenta una mayor exposición a fenómenos meteorológicos extremos. Los recientes temporales afectaron especialmente a las regiones comprendidas entre Atacama y Biobío, dejando víctimas fatales, personas desaparecidas, miles de damnificados y localidades aisladas.

Desde WWF Chile precisan que no es posible atribuir un evento meteorológico específico al sobregiro ecológico. Sin embargo, plantean que ambos fenómenos se insertan en un escenario más amplio de crisis climática y pérdida de naturaleza, que debilita la resiliencia de los ecosistemas y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

Adaptación frente a eventos climáticos extremos

Ante este escenario, la organización plantea que las respuestas a las emergencias deben ir acompañadas de medidas de largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la adaptación al cambio climático.

Entre ellas se encuentra avanzar en la planificación territorial, implementar los Planes de Acción Regional y Comunal de Cambio Climático, fortalecer los sistemas de alerta temprana y gestionar los territorios considerando riesgos como inundaciones y remociones en masa.

WWF Chile también destaca el papel de las Soluciones basadas en la Naturaleza, particularmente mediante la protección y recuperación de humedales, bosques nativos y riberas.

Estos ecosistemas pueden almacenar agua durante lluvias intensas, amortiguar crecidas, favorecer la infiltración hacia los acuíferos y disminuir riesgos para las comunidades. A estas medidas se suman la restauración de cuencas, recuperación de áreas verdes urbanas y creación de infraestructura como parques inundables y bosques de bolsillo.

“Cada emergencia deja una enseñanza. No basta con reconstruir lo que se perdió; debemos reconstruir mejor. Incorporar la naturaleza y la crisis climática en las decisiones de planificación, restaurar ecosistemas y fortalecer la adaptación son inversiones muy necesarias que protegen vidas, reducen riesgos y preparan a Chile para enfrentar un escenario climático cada vez más desafiante. Menos sobregiro ecológico significa más naturaleza, más seguridad y mayor resiliencia para las personas, lo que también redunda en más y mejor desarrollo”, concluyó Colodro.

2026 mantiene un nivel récord de sobreexplotación ecológica

El cálculo del Sobregiro Ecológico de la Tierra para este 30 de julio se realizó utilizando las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad, edición 2026, elaboradas con información completa hasta 2023 y estimaciones correspondientes a 2024, 2025 y 2026.

Aunque la fecha de este año ocurre seis días más tarde que la registrada en 2025, esto no implica una mejora de las condiciones ambientales.

La diferencia se debe principalmente a una actualización metodológica que revisó al alza la capacidad de los océanos para absorber carbono, modificación que retrasó la fecha en ocho días. Al mismo tiempo, el deterioro efectivo de las condiciones ecológicas la adelantó en dos jornadas.

De acuerdo con la Global Footprint Network, el resultado mantiene a 2026 con el mayor nivel de sobreexplotación ecológica registrado, evidenciando que la demanda humana continúa superando ampliamente la capacidad de regeneración del planeta.