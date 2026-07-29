Ministro Quiroz descarta privatización de Codelco, pero abre la puerta a capital privado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que el gobierno contemple privatizar Codelco, en medio del debate abierto por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Sin embargo, no cerró la puerta a que la compañía reciba capital privado para enfrentar su deteriorada situación financiera.

El secretario de Estado afirmó que la posición del Ejecutivo es impulsar asociaciones con terceros, sin que la principal productora de cobre del país deje de estar controlada por el Estado.

“Queremos decir que la posición del Gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en algún minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”, sostuvo.

Deuda y caída de la producción

Quiroz también mencionó como alternativas eventuales los aportes privados y la venta de activos prescindibles. “Hay que ser práctico; hay que sacar a la compañía adelante”, señaló, aunque recalcó que cualquier modificación de fondo debe involucrar al país y no responder únicamente a una administración.

La discusión tiene como trasfondo una deuda bruta superior a US$ 26 mil millones. Durante el 2025, Codelco pagó US$ 1.127 millones en intereses y produjo 1,33 millones de toneladas de cobre propio, por debajo de los 1,8 millones registrados en el 2018. Pese a ello, aportó US$ 1.778 millones al Fisco.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, había señalado que el plan de la empresa apunta a asociarse con privados en determinadas operaciones, pero manteniendo la corporación “100 % en manos estatales”.