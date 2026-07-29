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FIFA abre cargos contra Argentina por agresiones y pancarta sobre las Malvinas DEPORTES Agencia EFE

FIFA abre cargos contra Argentina por agresiones y pancarta sobre las Malvinas

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DW
Por : DW Emisora internacional de Alemania
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Paredes, Molina y el asistente Roberto Ayala enfrentan acusaciones por incidentes tras la final ante España. La AFA también quedó bajo proceso por la pancarta sobre las Malvinas exhibida después de eliminar a Inglaterra.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La FIFA abrió expedientes disciplinarios contra Leandro Paredes, Nahuel Molina y el asistente Roberto Ayala por agresiones ocurridas después de la final del Mundial, que España ganó 1-0. Molina, Thiago Almada y el español Gavi también fueron acusados de conducta antideportiva. Además, la federación argentina enfrenta cargos por los cánticos y gestos discriminatorios de hinchas, el lanzamiento de objetos y la exhibición de una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras la semifinal ante Inglaterra.
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La FIFA presentó cargos disciplinarios contra dos jugadores argentinos este miércoles por agredir a rivales españoles después de la final del Mundial y sancionó a la federación argentina de fútbol por exhibir una pancarta sobre las islas Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en semifinales.

Entre los casos abiertos contra Argentina también se incluyen “cánticos y gestos discriminatorios” por parte de los aficionados, una presunta agresión por parte de un entrenador asistente después de la final y “lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en relación con varios partidos” del máximo torneo del fútbol.

El mediocampista argentino Leandro Paredes enfrenta tres cargos de agresión por los altercados posteriores al partido tras la victoria de España 1-0 el 19 de julio. El defensa Nahuel Molina enfrenta dos cargos y el entrenador Roberto Ayala uno.

Conflicto diplomático en medio del deporte

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra 2-1 en semifinales en Atlanta, algunos jugadores exhibieron una pancarta con el lema “Las Malvinas son argentinas”.

Funcionarios del gobierno de Reino Unido instaron a la FIFA a investigar el caso, y el organismo rector del fútbol anunció este miércoles que la acusación formal era “usar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo”.

La FIFA declaró que todos los acusados “ya han tenido la oportunidad de presentar su versión de los hechos, tras lo cual el Comité Disciplinario de la FIFA emitirá una decisión a su debido tiempo”.

En 2014, la FIFA multó a Argentina con 26.560 dólares por una pancarta similar exhibida por jugadores antes de un partido amistoso contra Eslovenia.

ATLANTA (United States), 16/07/2026.- Players of Argentina hold a banner reading ‘The Falkland Islands are Argentine’ as they celebrate their victory in the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. (Islas Malvinas) EFE/EPA/WILL OLIVER

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