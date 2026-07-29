FIFA abre cargos contra Argentina por agresiones y pancarta sobre las Malvinas

La FIFA presentó cargos disciplinarios contra dos jugadores argentinos este miércoles por agredir a rivales españoles después de la final del Mundial y sancionó a la federación argentina de fútbol por exhibir una pancarta sobre las islas Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en semifinales.

Entre los casos abiertos contra Argentina también se incluyen “cánticos y gestos discriminatorios” por parte de los aficionados, una presunta agresión por parte de un entrenador asistente después de la final y “lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en relación con varios partidos” del máximo torneo del fútbol.

El mediocampista argentino Leandro Paredes enfrenta tres cargos de agresión por los altercados posteriores al partido tras la victoria de España 1-0 el 19 de julio. El defensa Nahuel Molina enfrenta dos cargos y el entrenador Roberto Ayala uno.

Conflicto diplomático en medio del deporte

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra 2-1 en semifinales en Atlanta, algunos jugadores exhibieron una pancarta con el lema “Las Malvinas son argentinas”.

Funcionarios del gobierno de Reino Unido instaron a la FIFA a investigar el caso, y el organismo rector del fútbol anunció este miércoles que la acusación formal era “usar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo”.

La FIFA declaró que todos los acusados “ya han tenido la oportunidad de presentar su versión de los hechos, tras lo cual el Comité Disciplinario de la FIFA emitirá una decisión a su debido tiempo”.

En 2014, la FIFA multó a Argentina con 26.560 dólares por una pancarta similar exhibida por jugadores antes de un partido amistoso contra Eslovenia.