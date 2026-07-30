TLC con China y aranceles de Estados Unidos
En “Mirada Internacional”, el excanciller Ignacio Walker analiza los 20 años del TLC con China, en el contexto de la fijación de aranceles de 12,5% por parte de Donald Trump.
Estados Unidos impuso un arancel del 12,5% a Chile, justo cuando se cumplen veinte años del Tratado de Libre Comercio firmado con China. En 2005, Chile fue el primer país individual en tener el acuerdo TLC con China, con un intercambio comercial que pasó de 8 mil millones a 67 mil millones de dólares. Chile mantiene superávit comercial con China, con un comercio que sigue concentrado en minerales como cobre y litio, aunque han crecido en otros sectores, como la fruta o el salmón.
El mundo actual es muy distinto al de hace dos décadas: se pasó de la cooperación multilateral a una rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. Frente a este escenario, Chile debe diversificar productos y alianzas, evitar tomar partido y adaptarse con pragmatismo. La imposición del arancel estadounidense, pese al TLC bilateral, muestra la nueva dinámica geopolítica.
Hay motivos para celebrar los logros, pero se necesita actualizar y profundizar el acuerdo con China para los próximos veinte años.
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