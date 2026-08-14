Inflación cambia los hábitos: 88% busca reducir el desperdicio de alimentos para ahorrar

El aumento sostenido del precio de los alimentos ha comenzado a modificar las decisiones de consumo de los hogares chilenos. Así lo revela un estudio realizado por Cheaf, en el que participaron más de 2 mil usuarios de la aplicación.

Según la encuesta, un 87% de los consultados aseguró que el gasto mensual de su hogar en alimentos ha aumentado durante los últimos cinco años. De ellos, un 71,3% señaló que este incremento “ha aumentado mucho”, mientras que un 15,7% sostuvo que “ha aumentado algo”.

La preocupación por el costo de la alimentación también es elevada: un 92,3% de las personas consultadas declaró sentirse muy o bastante preocupada por el precio actual de los alimentos.

Estas percepciones coinciden con la evolución registrada por la división “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cuyos precios acumulan un incremento cercano al 40% entre junio de 2021 y junio de 2026.

El desperdicio se convierte en un foco de ahorro

Ante el encarecimiento de los alimentos, los hogares han comenzado a modificar sus hábitos de consumo. De acuerdo con el estudio, un 88,1% de los encuestados afirmó que durante el último año ha intentado reducir el desperdicio de alimentos con el objetivo de ahorrar dinero.

La encuesta también identificó las principales medidas adoptadas para enfrentar el alza de precios. Entre ellas se encuentran revisar qué alimentos ya tienen en casa antes de realizar nuevas compras (55,3%), congelar productos para extender su vida útil (52,7%), comprar o rescatar alimentos con descuento debido a su cercanía a la fecha de vencimiento (48,4%), buscar ofertas y promociones (46,7%) y planificar las compras (37,4%).

“Lo que vemos en esta encuesta es que las personas no solo perciben ese incremento, sino que además están modificando sus hábitos para adaptarse a una realidad donde comprar alimentos cuesta cada vez más”, comentó Natalia Paredes, gerente general de Cheaf Chile.

La ejecutiva agregó que “cada vez más personas entienden que ahorrar no depende únicamente de encontrar mejores precios. Planificar las compras, revisar la despensa antes de ir al supermercado o aprovechar alimentos que aún están en buen estado son decisiones que permiten reducir significativamente el gasto mensual”.