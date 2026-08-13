Tras meses de polémicas, Natalia Duco sale del gobierno tras lío por uso de auto fiscal

El Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó las renuncias de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario de la cartera, Andrés Otero. Ambas salidas se harán efectivas este viernes 14 de agosto.

“La Dirección de Prensa de la Presidencia comunica que, a partir de hoy, el Presidente de la República, José Antonio Kast, ha aceptado la renuncia de Natalia Duco y Andrés Otero, en los cargos de ministra y subsecretario del Deporte, respectivamente”, informó el Gobierno.

La decisión se conoció luego de que La Tercera revelara que Duco fue citada a La Moneda en medio del malestar generado por su respuesta a una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre el posible mal uso de un vehículo fiscal.

La exatleta justificó el traslado realizado el 23 de abril como parte de una reunión de trabajo efectuada en el domicilio particular de una exfuncionaria a honorarios del Ministerio del Deporte. Sin embargo, un video mostró que la jornada también incluyó un asado, karaoke y bebidas.

El oficio enviado al organismo fiscalizador fue firmado por Otero y sostuvo que la utilización del automóvil institucional se ajustó a las normas que permiten ocupar vehículos estatales para el cumplimiento de funciones oficiales.

El documento también abordó cuestionamientos relacionados con la beca del Programa de Desarrollo para Deportistas de Alto Rendimiento (Proddar) recibida por Duco. El Instituto Nacional de Deportes señaló que el último pago fue realizado antes de que se anunciara su designación como ministra y descartó antecedentes que justificaran exigir la devolución de recursos.

En su comunicado, el Ejecutivo agradeció la labor desempeñada por Duco y Otero y les deseó “el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”.