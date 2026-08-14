“¿La memoria es propiedad privada?”: críticas en mundo de la cultura por venta de casa de Allende

Varias críticas desató en el mundo cultural a venta por un millón de dólares de la casa del ex Presidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja 392 en Providencia, donde se construirá un edificio de oficinas.

Durante el mandato del ex Presidente Gabriel Boric, la idea de convertir el lugar en un museo desembocó en una fallida compra por parte del Estado, en un polémico proceso que terminó con la destitución de la ex senadora Isabel Allende por manejos incompatibles.

“Es una barbaridad. Esa casa es patrimonio nacional. Isabel (Allende) debió donarla y no intentar hacer negocios con ella”, afirmó Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura.

“Esa casa guarda la historia de las cuatro campañas presidenciales efectuadas por su propietario. Allí se gestó el programa de gobierno y tuvieron lugar importantes reuniones con autoridades y dirigentes políticos y sociales del mundo entero. Además conserva importantes obras de arte como el retrato de Allende pintado por Osvaldo Guayasamín”, destacó el arquitecto.

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“Señal inquietante”

De manera similar se manifestó Jorge Calvo, vicepresidente de la Sociedad de Escritores de Chile.

“Envía una señal inquietante. La familia Allende opta al fin por vender la propiedad a una empresa privada. Esto implica que se esfuma la idea de transformarla en museo”, lamentó.

“Considero oportuno considerar este episodio más allá de sus implican cías políticas o jurídicas. Veo muy relevante evaluar este suceso en términos de memoria histórica”, añadió el autor.

Para Calvo, aunque la casa no era la residencia presidencial, sin duda jugó un rol significativo.

“En ese lugar Allende desplego dos décadas de intensa vida no solo familiar, tambien política, reuniéndose con destacadas personalidades nacionales y extranjeras en lo que fue llamada ‘La Moneda chica’. La importancia de la casa no reside en su valor material o arquitectónico sino en lo que sucedía al interior de ella. Fue parte de la historia del país. Su venta equivale a deshacerse de la memoria y es un daño cultural irreparable”, criticó.

“Y esto nos deja flotando una interrogante: ¿Se puede considerar propiedad privada la memoria del país?”, remató Calvo.

“Estupor, tristeza, rabia”

Para el cineasta Luis R. Vera, lo que hay es “estupor, tristeza, y rabia”.

“Cada familia sabrá cuál es su interna económica y no me corresponde enjuiciar esa intimidad en la razón de esa venta, pero sí es momento de denunciar que la derecha oligarca chilena se opuso a que el Estado comprara la casa como patrimonio histórico, del Presidente que entre otras cosas, recuperó la principal riqueza natural de Chile, el cobre, que le ha dado al Estado miles de miles de millones de dólares de beneficio al país, incluyendo a empresarios de esa misma derecha, a las Fuerzas Armadas, y al pueblo de Chile”, manifestó.

El director de cine también expresó que resulta “incomprensible” que ninguna fundación nacional o extranjera vinculadas a la memoria de Allende haya gestionado recursos para su compra, “inclusive con alguno de los millonarios progres, y por tanto suponemos allendistas”.