Cambio climático pierde prioridad entre los chilenos, pero 87% exige mayor acción del Estado

El cambio climático y la crisis ambiental dejaron de estar entre las principales preocupaciones de los chilenos, desplazadas por urgencias más inmediatas: la inseguridad y la delincuencia, el alza en el costo de la vida y el desempleo, así lo revela una encuesta realizada por Ipsos para el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. No obstante, el estudio sostiene que una gran mayoría exige que el Estado actúe con fuerza en esta materia, dato que sugiere que los chilenos no minimizan la crisis ambiental y climática, sino que la traducen en problemas cotidianos y tangibles.

Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático 2026, aplicada a 1.200 personas entre el 23 y el 29 de junio, solo un 3% menciona el “cambio climático y crisis ambiental” entre los tres problemas más importantes que debe resolver el país, penúltimo lugar de un listado encabezado por la inseguridad y delincuencia (64%), el alza del costo de la vida e inflación (42%), e inestabilidad laboral y desempleo (29%). Sin embargo, cuando se pregunta qué tan importante es para los chilenos que se aborde el cuidado del medio ambiente desde el gobierno y las políticas públicas, un 87% lo considera importante o muy importante.

“Lo que muestra esta encuesta es que, ante la urgencia económica, la protección del medio ambiente y el cambio climático no figuran entre las principales preocupaciones de los chilenos, sino más bien las que afectan su vida cotidiana: la inseguridad y la necesidad de llegar a fin de mes. No obstante, el estudio confirma que la ciudadanía no ve el vacío de la agenda climática como ausencia de urgencia y mantiene la protección del medio ambiente como una prioridad alta; más bien ve una ausencia de conducción: quiere que el Estado se haga cargo, aunque hoy no perciba que exista una hoja de ruta”, plantea Marcelo Mena, académico de la PUCV.

En cuanto al cambio climático, un 58% de los chilenos cree que es causado por la actividad humana y un 35% piensa que es una mezcla de esta con causas naturales, mientras que solo un 5% lo atribuye solo a causas naturales. Sobre su importancia y acciones para combatirlos, un 85% lo identifica como causante de fenómenos climáticos extremos (sequías, lluvias, olas de calor), un 77% considera que las empresas tienen más responsabilidad que los ciudadanos en buscar soluciones, y un 75% dice que el problema es tan urgente que debe ser priorizado aunque implique costos económicos. No obstante, solo un 15% cree que el gobierno tiene un plan claro para enfrentar el cambio climático, frente a un 61% que dice que no y un 24% que no sabe.

Según el estudio, aplicado antes de los desastres causados por las lluvias en gran parte del país, un 61% considera que el cambio climático está afectando su vida cotidiana. Entre sus principales impactos identifican a los incendios forestales más frecuentes e intensos (26%), el impacto en la agricultura y la producción de alimentos (21%), un aumento en las enfermedades respiratorias por contaminación (15%), y las olas de calor extremas (14%).