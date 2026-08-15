[Lo+Leído]Gobierno encarga la Reforma Procesal Civil a abogada que recién juró hace 4 meses

Trinidad Zegers juró como abogada el 10 de abril y ese mismo mes ingresó como asesora al Ministerio de Justicia. Ahora, Fernando Rabat le encargó coordinar e impulsar una reforma que lleva más de una década en el Congreso y busca reemplazar el Código de Procedimiento Civil de 1903.

Trinidad Zegers Domínguez, quien juró como abogada hace poco más de cuatro meses, asumirá en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la coordinación e impulso de la Reforma Procesal Civil, por designación del ministro Fernando Rabat. Zegers mantendrá su cargo formal de asesora del Ministerio, al que ingresó en abril, y quedará a cargo de coordinar y gestionar los avances de la reforma, iniciativa que lleva más de una década de tramitación en el Congreso. Es titulada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ingresó en 2019 y fue vicepresidenta interna del centro de alumnos en 2021. Antes de incorporarse al Ministerio trabajó como procuradora en DLA Piper Chile, realizó su práctica en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y trabajó en SLBZ+ Abogados. El proyecto para establecer un nuevo Código Procesal Civil ingresó al Congreso el 12 de marzo de 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, tras un trabajo iniciado dos años antes mediante una comisión intraministerial y un consejo asesor. La reforma busca reemplazar el Código de Procedimiento Civil vigente desde 1903 e incluye un procedimiento más rápido y sencillo para el cobro de deudas de menor cuantía y herramientas electrónicas para facilitar la tramitación de causas. En mayo de 2021, el Senado aprobó en general la idea de legislar. Siga leyendo en El Mostrador