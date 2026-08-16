Maestra de preescolar lo dejó todo y se convirtió en guardiana de 200 pingüinos rey en sur de Chile

Los pingüinos rey (Aptenodytes patagonicus) habían llegado durante siglos a Bahía Inútil. Sin embargo, no se asentaban allí debido a la persecución de humanos y depredadores.

Entonces los esfuerzos de Durán Gafo permitieron que esta especie encontrara un espacio seguro y condujeron a algo sin precedentes: el establecimiento de la única colonia de pingüinos rey en Chile y la más cercana al continente.

La iniciativa de conservación privada que fundó, la Reserva Natural Pingüino Rey, es no solo un refugio para los pingüinos, sino también un proyecto de investigación científica, conservación de la flora y fauna locales y protección de seis sitios arqueológicos de Bahía Inútil.

En el camino hubo muchos obstáculos, pero, sobre todo, años de entrega, patrullajes a las 3:00 a.m. con un frío que “calaba los huesos” y un profundo respeto y amor por la naturaleza.

“La gente los correteaba y les ponían gorros y lentes de sol”

Durán Gafo nació en Puerto Natales. Tras casarse, se mudó a la estancia familiar donde vive actualmente, en tierras a orillas de Bahía Inútil, en el estrecho de Magallanes.

Hasta el nacimiento de sus dos hijas trabajó como maestra de jardín de niños. “En Chile le llamamos educadora de párvulos. Trabajé en Puerto Natales, y en Punta Arenas estuve 10 años en la Universidad de Magallanes a cargo del jardín infantil”, relata a BBC Mundo.

Si bien los pingüinos rey viven principalmente en islas subantárticas, hay numerosos registros de su presencia ancestral en Bahía Inútil.

“Hay registros arqueológicos de un punzón que está en el Instituto de la Patagonia, en Punta Arenas. Es un punzón hecho de un fémur de pingüino rey que data de más de 500 años, usado para trabajar cueros de guanaco. Quiere decir que convivían con las primeras etnias”.

La primera vez que Durán Gafo encontró pingüinos nidificando (su casa está a unos 20 km tierra adentro de la bahía) fue en la década de los 90. Pero poco después comenzó el acoso.

“Venían personas en las noches a buscar los pingüinos y, según los papeles, era para llevarlos a Japón con fines científicos. Después nos fuimos enterando de que muchos los vendían a muy buen precio a parques zoológicos o como mascotas”, cuenta a BBC Mundo.

Los pingüinos evitaron durante años Bahía Inútil, pero reaparecieron en 2010. Lo que podría haber sido una buena noticia se transformó rápidamente en otra crisis.

La presencia de las aves atrajo visitantes que comenzaron a maltratarlas, y de 90 pingüinos solo quedaban ocho un año después.

“La gente los correteaba, les ponían gorros, lentes de sol, se tomaban selfies. Alguien trató de meter un pingüino en el baúl del auto, otro de abrirle el pico y ponerle una pila”, recuerda.

“Y ahí sí que me enloquecí y dije: esto no puede ser. No se podía aguantar este tipo de cosas”.