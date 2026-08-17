Inicia construcción de Finis Terrae BESS, nuevo proyecto de almacenamiento de energía en Antofagasta

Enel Green Power Chile inició la construcción de Finis Terrae BESS, un nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías que se integrará al parque fotovoltaico Finis Terrae, ubicado en la Región de Antofagasta.

El proyecto busca aprovechar mejor la energía solar generada durante las horas de mayor producción y disponer de ella posteriormente, cuando el sistema eléctrico la necesite. Con esta incorporación, Finis Terrae se convertirá en una central híbrida, al combinar generación solar y almacenamiento de energía en un mismo emplazamiento.

El sistema tendrá una potencia de 100 MW en el punto de interconexión y una capacidad de almacenamiento anual estimada en 168 GWh. La energía almacenada podrá ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional en momentos en que existan mejores condiciones para su transmisión.

¿Por qué son importantes las baterías BESS para Chile?

El desarrollo de sistemas BESS (Battery Energy Storage System) está adquiriendo un papel cada vez más relevante en la transición energética de Chile. La expansión de la generación solar y eólica ha permitido aumentar la participación de fuentes renovables, pero también ha generado nuevos desafíos para el sistema eléctrico, especialmente cuando la producción de energía renovable no coincide con los horarios de mayor demanda o existen restricciones en las líneas de transmisión.

En ese escenario, las baterías permiten almacenar electricidad cuando existe mayor disponibilidad de energía renovable y liberarla posteriormente, desplazando parte de la generación hacia los momentos en que resulta más necesaria.

Esta capacidad también permite reducir el desperdicio de energía renovable que puede producirse cuando la generación supera la capacidad disponible para transmitirla.

En el caso de Finis Terrae BESS, la posibilidad de almacenar la energía producida por el parque solar y utilizarla posteriormente busca entregar mayor flexibilidad a la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Tecnología Grid Forming

Una de las características del proyecto será la incorporación de tecnología Grid Forming, que permite que los inversores de las baterías contribuyan a mantener condiciones de estabilidad de la red.

A diferencia de los sistemas que simplemente entregan energía a una red existente, esta tecnología permite que los inversores respondan de manera similar, en determinados aspectos, a los generadores eléctricos tradicionales, contribuyendo al control de variables como la tensión y la frecuencia.

Esto adquiere especial relevancia a medida que aumenta la participación de fuentes renovables variables y disminuye proporcionalmente el peso de tecnologías convencionales en la matriz eléctrica.

Un proyecto de almacenamiento de 168 GWh

De acuerdo con Enel, Finis Terrae BESS tendrá una capacidad de almacenamiento anual estimada en 168 GWh. La compañía utiliza como referencia el embalse de la central hidroeléctrica Pangue: la capacidad del nuevo sistema equivaldría aproximadamente al 12% de su energía potencial almacenada.

Más allá de esta comparación, el principal valor del proyecto está en la posibilidad de desplazar en el tiempo la energía solar generada, permitiendo que una parte de esa electricidad pueda utilizarse cuando las condiciones del sistema sean más convenientes.

Esto transforma a las baterías en una pieza complementaria de la generación renovable: no producen electricidad por sí mismas, sino que permiten administrar de manera más flexible la energía generada por otras fuentes.

Enel suma más de 730 MW de almacenamiento

Finis Terrae BESS se incorpora a otros proyectos de almacenamiento que Enel Green Power tiene actualmente en construcción, entre ellos BESS Las Salinas y Azabache BESS.

Con estas iniciativas, Enel Chile señala que alcanzará una capacidad de almacenamiento superior a 730 MW, considerando proyectos en operación y construcción.

La estrategia responde a una tendencia que está transformando el desarrollo de las energías renovables en Chile: pasar desde parques solares y eólicos concebidos únicamente como instalaciones de generación hacia proyectos capaces de generar, almacenar y gestionar electricidad de acuerdo con las necesidades del sistema.

Antofagasta, epicentro de la energía solar y el almacenamiento

La ubicación de Finis Terrae BESS en la Región de Antofagasta no es casual. El norte de Chile concentra algunos de los mejores recursos solares del mundo y durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales polos de desarrollo de generación fotovoltaica del país.

El desafío ya no consiste solamente en aumentar la capacidad de generación renovable, sino también en aprovechar esa electricidad cuando y donde el sistema pueda utilizarla.

En ese contexto, los sistemas de almacenamiento pueden contribuir a reducir las restricciones asociadas a la transmisión, aumentar la flexibilidad del sistema y mejorar el aprovechamiento de la energía renovable generada en el norte.

Para Enel, la construcción de Finis Terrae BESS forma parte de su estrategia de hibridación de activos, combinando generación renovable y almacenamiento para aumentar la flexibilidad operativa y contribuir a la transición energética de Chile.