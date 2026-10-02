Presupuesto 2027 abre debate por recortes e Imacec cae por segundo mes consecutivo

Presupuesto 2027 abre debate por las partidas que serán recortadas

El Presupuesto 2027 entró al Congreso con un crecimiento del gasto de 1,5 % y prioridades en crecimiento y empleo, seguridad, infancia y protección social. El debate se concentra ahora en las partidas que serán reducidas para financiar esas áreas. El Gobierno ha asegurado que resguardará los beneficios sociales establecidos por ley, pero todavía no ha detallado todos los recortes. La discusión comienza en un escenario económico débil y con cuestionamientos opositores por la falta de precisión sobre el ajuste fiscal que acompañará la propuesta. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos examinará ahora los montos y su distribución sectorial.

Imacec cae 1,0 % en agosto y minería retrocede 17,4 %

La economía chilena registró en agosto una caída interanual de 1,0 % en el Imacec, su segundo retroceso consecutivo. De acuerdo con el Banco Central, la serie desestacionalizada disminuyó 0,7 % respecto de julio y la minería cayó 17,4 %, principalmente por una menor extracción de cobre. El Imacec no minero creció 1,4 % anual, mientras el comercio avanzó 2,2 % y los servicios 0,8 %. Entre enero y agosto, seis de los ocho meses terminaron con variaciones negativas respecto del mismo período de 2025. El resultado prolonga el débil desempeño de la actividad durante 2026 y aumenta la atención sobre los próximos datos de septiembre.

Kast abre la puerta a retirar su reforma de seguridad si surge una alternativa

El Presidente José Antonio Kast volvió a abrir la puerta a retirar la reforma constitucional de seguridad impulsada por su Gobierno si aparece una propuesta alternativa con respaldo transversal. La iniciativa original no consiguió los apoyos necesarios en el Senado y su diseño quedó debilitado tras semanas de negociaciones. La Moneda intenta ahora destrabar la agenda mientras la fórmula trabajada por el senador Pedro Araya tampoco ha logrado ordenar a la oposición. El Ejecutivo sostiene que está disponible para modificar el proyecto con tal de conseguir un acuerdo político.

Senado contradice a Núñez y afirma que no gestionó su visa a Estados Unidos

La mesa del Senado informó que su Dirección de Asuntos Internacionales no tramitó ni remitió documentación para una visa del senador Daniel Núñez ante Estados Unidos. La revisión interna contradice la versión del parlamentario comunista, quien había denunciado que Washington le negó el permiso para participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria en Nueva York. El embajador Brandon Judd también señaló que Estados Unidos nunca recibió una solicitud. Hasta ahora no se ha aclarado en qué etapa se produjo la confusión que originó la controversia.

Reforma al mercado de capitales supera su primera votación en la Cámara

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general, por 11 votos a favor y dos en contra, la reforma al mercado de capitales y financiamiento de la casa propia, conocida como MK4. El proyecto contempla más de 30 medidas sobre vivienda, financiamiento empresarial y regulación financiera. La iniciativa pasa ahora a su discusión en particular, donde siguen abiertos reparos sobre componentes como el diseño del Fonavi y los cambios a la legislación sobre fraude con tarjetas. La aprobación general abre una nueva etapa de indicaciones y votaciones artículo por artículo.

Luis Maldonado deja el Conservador de Santiago y queda pendiente el traspaso

Luis Maldonado deja este viernes el cargo de conservador de Bienes Raíces de Santiago por la reforma que obliga al retiro de auxiliares de la justicia mayores de 75 años. Antes de su salida, Carlos Miranda informó a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones que no había recibido los antecedentes ni el inventario necesarios para asumir transitoriamente los registros. El Ministerio de Justicia ya firmó los decretos que formalizan el cese de Maldonado y de otros 34 notarios y conservadores, mientras sigue pendiente materializar el traspaso. Miranda manifestó su disposición a recibir instrucciones para asegurar la continuidad del servicio.

Prófugo por crimen de carabinero aparece en investigación sobre el PCC

Francisco Javier Rivera Galaz, alias “Franci”, prófugo por el robo y homicidio del carabinero Alejandro Ortiz en Renca, aparece entre los investigados en una operación contra el Primeiro Comando do Capital. De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público citados por El Mostrador, Rivera habría solicitado apoyo a integrantes de la organización para salir de Chile. La denominada Operación Sintonía 1533 incluyó diligencias en 24 domicilios y nueve recintos penitenciarios, con siete detenidos, pero Rivera no fue localizado y mantiene una orden de detención vigente.

Putin vuelve a advertir sobre una escalada directa entre Rusia y la OTAN

El presidente ruso Vladímir Putin volvió a advertir sobre una posible escalada directa con la OTAN durante su intervención en el foro Valdái. Señaló que un ataque contra Kaliningrado u otros territorios rusos tendría una respuesta con todo el arsenal disponible y sostuvo que una confrontación podría alcanzar un punto de no retorno. Putin también defendió la continuidad de la ofensiva rusa en Ucrania. Sus declaraciones se producen mientras la guerra sigue abierta y los países europeos mantienen apoyo militar y político a Kiev. Moscú insiste en que responderá ante cualquier acción que considere una amenaza directa a su territorio.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.