Por qué la duración de los neumáticos es clave para una movilidad más sostenible

La conversación sobre movilidad sostenible suele centrarse en la electrificación de los vehículos, la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Sin embargo, los neumáticos también forman parte de esta ecuación. Su fabricación requiere materias primas y recursos, mientras que su reemplazo genera residuos. Por ello, extender su vida útil y mantener sus prestaciones durante el mayor tiempo posible aparece como uno de los elementos considerados dentro de las estrategias para disminuir el impacto ambiental asociado al transporte.

El impacto de extender la vida útil de un neumático

Desde Michelin plantean que la sostenibilidad debe abordarse considerando todas las etapas del ciclo de vida de un neumático: desde las materias primas utilizadas en su fabricación hasta su uso y posterior reciclaje.

En este contexto, evitar una sustitución anticipada permite disminuir los recursos requeridos para producir nuevos neumáticos y, al mismo tiempo, reducir los residuos generados.

Bajo el concepto “Prestaciones diseñadas para durar”, la compañía señala que busca mantener los niveles de rendimiento del neumático desde el primer hasta el último kilómetro, hasta alcanzar el límite legal de desgaste.

La propuesta apunta a que características como la frenada, la tracción, el agarre y la conducción se mantengan durante la vida útil del producto.

Menor resistencia a la rodadura y eficiencia energética

La duración no es el único aspecto relacionado con la sostenibilidad. La resistencia a la rodadura también influye en la cantidad de energía que necesita un vehículo para desplazarse.

Este concepto corresponde a la energía que se pierde cuando el neumático entra en contacto con la superficie de la carretera. Una menor resistencia a la rodadura permite que el vehículo requiera menos energía para avanzar, lo que contribuye a disminuir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂.

Según Michelin, desde el lanzamiento de MICHELIN Energy Saver en 1992, la compañía ha desarrollado seis generaciones de neumáticos para automóviles con una mayor eficiencia energética. En ese período, señala haber reducido a la mitad la resistencia a la rodadura de sus principales líneas de neumáticos para vehículos de pasajeros.

Menos material para fabricar un neumático

La fabricación de estos productos también involucra una amplia variedad de materias primas. Michelin señala que trabaja con más de 200 materiales, combinados para conseguir propiedades como agarre, resistencia, durabilidad y eficiencia.

Una de las estrategias de diseño consiste en reducir la cantidad de material utilizado sin comprometer las prestaciones del neumático.

De acuerdo con la compañía, utilizar menos material permite limitar el impacto ambiental durante su ciclo de vida y reducir los recursos necesarios para transportar esas materias primas hacia las plantas de producción.

Además, un neumático más ligero requiere una menor disipación de energía durante la rodadura, lo que puede contribuir a disminuir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ del vehículo.

El desafío de incorporar materiales sostenibles

Otra dimensión de esta estrategia está relacionada con las materias primas utilizadas para fabricar los neumáticos.

En octubre de 2022, Michelin presentó una línea de neumáticos para automóviles que contenía 45% de materiales sostenibles, homologada para su utilización en carretera y con niveles de prestaciones equivalentes a los neumáticos actuales, según la información entregada por la compañía.

La hoja de ruta planteada contempla alcanzar un 40% de materiales de origen biológico o reciclados en todas sus líneas para 2030 y avanzar posteriormente hacia el 100% en 2050.

La empresa también estableció como objetivo utilizar hasta 13,5 millones de toneladas de materiales reciclados en sus neumáticos para 2030, mediante soluciones destinadas a transformar residuos cotidianos en materias primas para nuevos productos.

Tecnologías para mantener las prestaciones

La estrategia de duración tampoco depende de una única innovación. Michelin identifica 27 tecnologías asociadas al concepto “Prestaciones diseñadas para durar”.

Entre ellas está MaxTouch, que busca maximizar el contacto del neumático con la carretera y distribuir las fuerzas de manera uniforme para favorecer una mayor vida útil de la banda de rodadura.

También se encuentran las ranuras en forma de U, diseñadas para aumentar la proporción de huecos a medida que la banda se desgasta y favorecer la evacuación del agua, y P-Edge, que ayuda a mantener el agarre en condiciones de nieve mientras el neumático se desgasta.

La compañía también señala que realizó pruebas independientes para evaluar el comportamiento de neumáticos desgastados.

El mantenimiento también influye

La duración de un neumático no depende únicamente de cómo fue diseñado o fabricado. Su utilización y mantenimiento también pueden incidir en el desgaste.

Entre los factores mencionados por Michelin están los hábitos de conducción, el tipo de vehículo, el neumático utilizado y el estado de mantenimiento tanto del automóvil como de los propios neumáticos.

Por eso, mantener una presión adecuada, revisar periódicamente el desgaste y realizar las inspecciones y mantenciones recomendadas permite aprovechar las prestaciones del neumático y detectar posibles problemas oportunamente.

En esta perspectiva, la sostenibilidad no se limita a incorporar materiales reciclados o de origen biológico. También considera desarrollar productos que utilicen menos recursos, sean eficientes y mantengan sus prestaciones durante toda su vida útil.

Extender la duración de los neumáticos, por tanto, forma parte de una mirada más amplia sobre la movilidad: utilizar los recursos de manera más eficiente, reducir los reemplazos anticipados y disminuir los residuos sin dejar de lado la seguridad y el rendimiento.