Gobierno pierde en el TC y Kast presiona por votos para su reforma de seguridad

Gobierno pierde por nueve a uno en el TC y prepara ley corta por reconexión de servicios

El Gobierno sufrió una derrota de nueve votos contra uno en el Tribunal Constitucional, que rechazó su requerimiento contra la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe. La norma obliga a eléctricas y empresas de gas a reponer el suministro en 48 horas, y a las sanitarias en 24, incluso cuando existan deudas anteriores. La Moneda evalúa presentar una ley corta para ampliar esos plazos, después de advertir riesgos operativos y de seguridad. La decisión mantiene intacto el artículo 31 de la Ley Miscelánea y abre un nuevo frente con los gremios empresariales.

Kast exige respaldo a reforma de seguridad que sigue sin votos suficientes

El Presidente José Antonio Kast aumentó la presión para conseguir respaldo político a su reforma constitucional de seguridad, que todavía no reúne los votos necesarios en el Senado. Durante la entrega de 26 vehículos a la Policía de Investigaciones, sostuvo que más recursos no bastan sin apoyo legal para enfrentar al crimen organizado. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, asumió la responsabilidad por la redacción del proyecto y confirmó que el Ejecutivo está dispuesto a moderar el nuevo estado de excepción. Persisten solicitudes oficialistas y opositoras para retirar la iniciativa.

Kast cierra controversia con Argentina, pero Magallanes mantiene reparos

La Cancillería argentina reafirmó la vigencia de los tratados de 1881 y 1984 tras la controversia provocada por los dichos del jefe de su Fuerza Aérea sobre el Estrecho de Magallanes. El Presidente José Antonio Kast valoró la respuesta y dio por superado el episodio. El comunicado, sin embargo, no habló expresamente de soberanía exclusiva chilena, no rectificó al general Gustavo Valverde y definió el extremo austral como una perspectiva de Estado para Argentina. Autoridades y parlamentarios de Magallanes consideran insuficiente la aclaración y piden una retractación formal.

Gobierno busca aplazar un año la Ley de Protección de Datos Personales

El Gobierno inició conversaciones con parlamentarios para postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales. La normativa debía comenzar a regir a fines de este año, pero la agencia encargada de fiscalizarla todavía no está operativa, luego de que el Senado rechazara la propuesta de consejeros presentada por el Ejecutivo. La ley reconoce derechos a los titulares de información privada y establece multas elevadas para empresas infractoras. La Moneda también evalúa ampliar de tres a cinco los integrantes del consejo y mejorar sus remuneraciones.

Más de 60 jueces arriesgan remoción por viajar al extranjero con licencia médica

La Corte Suprema fijó para el 2 de septiembre el inicio de los alegatos por los cuadernos de remoción abiertos contra más de 60 integrantes del Poder Judicial. Los procesos revisan viajes al extranjero realizados mientras los funcionarios mantenían licencias médicas y determinarán si corresponde su expulsión. Las audiencias se desarrollarán de manera reservada, debido a los antecedentes personales que serán examinados, y continuarán durante los días siguientes. El máximo tribunal decidió ejercer directamente sus facultades disciplinarias, incluso en casos que ya fueron revisados por cortes de apelaciones.

Negociación arancelaria termina sin acuerdo y Chile espera respuesta de Estados Unidos

Chile terminó sin acuerdo la segunda jornada de negociaciones con Estados Unidos para reducir la sobretasa arancelaria de 12,5 % aplicada a parte de sus exportaciones. La delegación chilena presentó argumentos producto por producto y pidió exenciones para bienes como salmón, vino, uvas, arándanos y harina de pescado. Actualmente, el 53,6 % de los envíos chilenos a ese mercado entra con arancel cero, mientras el 40,3 % paga la nueva sobretasa. El representante comercial estadounidense Jeffrey Goettman regresó a Washington para evaluar si rebaja la tasa general o libera productos específicos.

Sheinbaum pone en revisión las posibilidades de Bachelet para llegar a la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Organización de las Naciones Unidas, pero llamó a revisar sus posibilidades reales. La expresidenta chilena quedó penúltima entre ocho postulantes en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad, con solo dos apoyos entre 15 países. Bachelet llegó a México para participar este miércoles en una actividad de la Cepal y busca reunirse con Sheinbaum. Después viajaría a Brasil para definir con los dos países patrocinadores si continúa en la competencia.

China desafía sanciones de EE. UU. contra Irán antes de la cita entre Xi y Trump

China rechazó las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra personas, empresas y buques vinculados con el comercio de petróleo y tecnología con Irán. Pekín anunció que adoptará las medidas necesarias para defender sus intereses y acusó a Washington de aplicar castigos unilaterales sin autorización de la Organización de las Naciones Unidas. El paquete estadounidense alcanza a cerca de 60 entidades y acusa a compañías chinas de facilitar pagos, transporte de crudo y tecnología sensible. La disputa amenaza la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping prevista para el 24 de septiembre.