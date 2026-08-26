Festival de la Memoria suma a Álex Anwandter, Candelabro y Ana Tijoux

MUDA, el Festival de la Memoria, se alista para su gran cita en el Parque Estadio Nacional los días 3 y 4 de octubre, consolidándose como el encuentro cultural más relevante en torno a los derechos humanos, la democracia y la memoria histórica.

Originalmente fechado para mediados de octubre, la organización decidió reprogramar la convocatoria para evitar el choque con otro evento masivo en el mismo recinto, reafirmando que “donde la cultura florece, la democracia crece”.

Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, organizador del evento y vocero de MUDA, señaló: “Este festival es la expresión más potente de que la memoria colectiva está viva, late y se organiza. Ver a casi 40 artistas en escena, desde los históricos hasta las nuevas generaciones, nos demuestra que la cultura chilena tiene un compromiso irrenunciable con los Derechos Humanos y la democracia. Este 3 y 4 de octubre, el Parque Estadio Nacional será el corazón de un país que se encuentra para cantar, recordar y construir juntos una democracia más fuerte, donde cada Sitio de Memoria tendrá un lugar central.”

40 bandas, 3 escenarios

Con la incorporación de nuevos y fuertes nombres como Álex Anwandter, Candelabro, Ana Tijoux, Hesse Kassel y CAF, el Festival de la Memoria parece ir en camino a establecerse como un acontecimiento cultural de gran impacto, reuniendo por primera vez a cerca de 40 bandas y solistas en vivo (nacionales e internacionales, de todas las generaciones y estilos) para apoyar a los Sitios de Memoria.

Los escenarios Joan Jara, Patricio Manns y Sergio Ortega estarán dispuestos en la Plazas Victor Jara y Violeta Parra para recibir a destacadas bandas de nuestra música popular, como Inti-Illimani, emblema de la Nueva Canción Chilena; Sol y Lluvia, forjados en la respuesta comunitaria contra la dictadura; Daniel Muñoz y Los Concho’e Vino, impulsores del renacimiento de la bohemia criolla; Mauricio Redolés, voz poética y crítica; Francisco Villa, Equipaje y Napalé, pilares en la evolución del Canto Nuevo; o Santo Barrio y Chinoy, como exponentes de la fusión latinoamericana y el rock mestizo, junto a la conmovedora experiencia colectiva de Mil Guitarras para Víctor Jara.

En el polo de la fusión, el pop electrónico y el rock contemporáneo, brillan nombres como Javiera Mena, Camila Moreno y la vanguardia de Electrodomésticos. El legado del jazz rock experimental está presente con Full: la música de Fulano, mientras que la potencia del hip hop y el rap tiene sus voces en MC Millaray, Teorema + Banda y Mala Memoria Freestyle.

El pop-rock y la fusión bailable llega de la mano de Claudio Narea, Tomo Como Rey, Gonzalo Yáñez y González y Los Asistentes; la evolución del folk aparece con la solidez de Pascuala Ilabaca y Fauna, la creatividad de Metalengua y el inconfundible estilo de Hermanos Ilabaca. La cita la completan Arak Pacha y su sonido de raíz, los rockeros Consequence of Energy y el renovado proyecto Banda de la Memoria.

A ellos se suman importantes invitados internacionales, encabezados por el legendario Víctor Heredia, ícono de la trova y de la canción testimonial, junto a otros consagrados como Systema Solar (Colombia), Kizaba (República Democrática del Congo) y Black Pantera (Brasil).

Y esto es solo el comienzo, pues MUDA tiene grandes artistas confirmados que se irán sumando con el correr de los días a un cartel que podría ser recordado por décadas.

Un encuentro para reflexionar y celebrar la democracia

MUDA es una experiencia cultural completa que convoca a todas las edades e intereses.

Es por eso que como parte de la experiencia, la organización del evento ha preparado instancias especialmente creadas para ambas jornadas históricas en el Parque Estadio Nacional como La Carpa del Pensamiento, cuyo espacio estará reservado para la reflexión e intelectualidad, con charlas y conversatorios sobre periodismo y comunicación con las Premios Nacionales de Periodismo Mónica González y Faride Zerán, y el comunicador y divulgador científico Marcelo Lagos, famoso por sus documentales de geografía y naturaleza.

En el campo de las ciencias sociales y la política, al sociólogo Manuel Antonio Garretón, referente del análisis político y social y al académico e historiador Gonzalo Peralta. Finalmente, en la literatura y la creación narrativa sobresalen la escritora y Premio Nacional de Literatura Diamela Eltit, la novelista y guionista Nona Fernández, la autora de la aclamada Los homicidas Alia Trabucco Zerán, y los prolíficos narradores de ficción y no ficción histórica Francisco Ortega y Jorge Baradit, entre otros.

Este espacio será transmitido en vivo vía streaming con la presencia de la Librería y Cafetería Odisea y el Centro de Pensamientos.

Por otro lado, las dependencias del Estadio Nacional y todos sus lugares de memoria podrán ser visitados con guías para los asistentes del festival en ambas jornadas. En La Escotilla, además, se podrá contemplar una exposición fotográfica del emblemático recinto y participar de conversatorios, junto a una muestra inédita del coleccionista Sergio Stecher.

Homenajes y expresiones

Otra de las novedades será la Carpa Andrés Pérez que albergará las artes escénicas con la obra “Allende: la odisea interrumpida de un pueblo que quería volar (El Musical)”, escrita y dirigida por Pablo Teillier y presentada por la Compañía La Bella Donna Teatro. Una original puesta en escena que utiliza elementos del teatro musical –en modalidad juke-box, que recopila éxitos discográficos– para relatar el complejo camino de Salvador Allende hasta alcanzar el sillón de La Moneda, desde el punto de vista de la variopinta clientela de una popular cantina del centro.

En Memoria Activa, el público encontrará una feria de emprendimientos y activaciones históricas con Proyecto Memorice, Arpilleras de la Memoria y la Tienda Nacional.

En otro costado de la explanada del Parque Estadio Nacional se instalará el Escenario Sergio Ortega que recibirá al Teatro Ictus, y las activaciones muralistas de Muralistas Mujeres, Historias Desobedientes y Alejandro “Mono” González, quienes realizarán intervenciones artísticas en distintos puntos del parque.

Para los amantes de nuestra cultura culinaria, el espacio Sabores con Memoria reunirá a marcas icónicas y patrimoniales de la gastronomía nacional como La Piojera, La Chimenea, La Comadre Lola, Costa Azul y la Cafetería Popular.

En el Sector Niñez y Familias, los más pequeños disfrutarán del pintacaritas de ShiShi Gang (el colectivo social encabezado por Pablo Chill-E), el espacio Ludoteca, con juegos de destreza en madera, y el Kamión Gallina del Colectivo La Patogallina, además de una exposición fotográfica del Museo de la Memoria.

Colaborar y ser parte de la experiencia MUDA

MUDA es un festival para todos con todos, donde cada rama -música, arte, pensamiento, infancia y sabores- sostiene el mismo tronco: la defensa irrenunciable de la memoria, la democracia y los derechos humanos.

MUDA reconoce en el arte una forma de conocimiento sensible, una herramienta para recordar y mirar el pasado con vocación de futuro. El festival se inscribe en un espacio cargado de significado histórico, que interpretamos desde la vida, el encuentro y la creación colectiva.

Si quieres participar en el Festival de la Memoria y sus dos inolvidables jornadas, adquiere tu ticket en festivalmuda.cl y estarás ayudando directamente a preservar la memoria de nuestro país con un gesto solidario y concreto.