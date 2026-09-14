Santiago suma nuevos pozos para reforzar el suministro de agua ante el estrés hídrico

Las primeras cuatro perforaciones ya fueron completadas y alcanzan unos 280 metros de profundidad cada una. La infraestructura asociada permitirá incorporar 400 litros por segundo a la red de agua potable, con obras proyectadas para finalizar durante el último trimestre de 2027.

Proyecto Santiago Poniente contempla 12 pozos profundos

Aguas Andinas presentó los avances del Proyecto Santiago Poniente, iniciativa desarrollada en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y el municipio de Estación Central.

La supervisión de las obras se realizó en las instalaciones de la Escuela de Especialidades de Carabineros, en Estación Central. En la actividad participaron el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas; el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez; y el director de obras de Estación Central, Sebastián Ahumada.

El proyecto contempla un total de 12 perforaciones, distribuidas en tres etapas, que en conjunto aportarán 1.200 litros por segundo al sistema de distribución de agua potable de la capital.

Las nuevas fuentes buscan reforzar el suministro de la Región Metropolitana en un contexto marcado por la vulnerabilidad climática y el estrés hídrico de la zona central del país.

Cuatro pozos ya fueron perforados

La primera fase considera cuatro pozos de aproximadamente 280 metros de profundidad cada uno. Las perforaciones ya fueron completadas y actualmente las obras avanzan hacia la construcción de la infraestructura necesaria para incorporar el agua obtenida a la red.

Esta etapa contempla un estanque de regulación con capacidad de 5.000 m³ y una planta elevadora. En conjunto, los cuatro pozos tendrán una capacidad de 400 litros por segundo.

La incorporación de este volumen al sistema de distribución está prevista una vez finalizadas las faenas, proyectadas para el último trimestre de 2027.

Las comunas que se verán beneficiadas

De acuerdo con los antecedentes entregados sobre el proyecto, el conjunto de las 12 perforaciones permitirá reforzar el suministro integral de la ciudad y beneficiará de manera más directa a más de 400 mil personas.

Las comunas consideradas especialmente beneficiadas son Cerro Navia, Estación Central, Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel, particularmente frente a escenarios de sequía extrema.

El proyecto forma parte de una estrategia que busca diversificar las fuentes de abastecimiento de agua de la Región Metropolitana, complementando las fuentes superficiales con aguas subterráneas.

Aguas subterráneas buscan reducir la dependencia de fuentes superficiales

Según los antecedentes entregados durante la actividad, actualmente cerca del 25% de la producción de agua de Aguas Andinas proviene de fuentes subterráneas. La proyección es aumentar esta proporción hasta un 40% durante los próximos años.

En ese marco, la estrategia Biociudad contempla cerca de 36 pozos distribuidos en distintos sectores de Santiago.

“Como compañía responsable del suministro de más de 7 millones de personas venimos desplegando planes que permitan seguir contando con un recurso esencial aún en escenarios climáticos más complejos. En ese contexto, desde 2023 estamos ejecutando nuestra estrategia Biociudad, hoja de ruta hacia 2035 basada en cinco pilares orientados a potenciar la resiliencia y adaptación que la ciudad necesita. No existe una solución única a los desafíos de la vulnerabilidad climática, por ello, la construcción de estos primeros pozos es parte de un plan integral que buscar diversificar el abastecimiento de la Región Metropolitana, aprovechando de manera sostenible las aguas subterráneas y complementando las fuentes superficiales que históricamente han abastecido a la capital, las cuales día a día serán más afectadas por fenómenos climáticos extremos”, señaló José Sáez, gerente general de Aguas Andinas.

El gerente general agregó que la estrategia también contempla nuevas fuentes de abastecimiento mediante el proyecto Retorno Maipo, basado en el reúso de agua tratada.

“La vulnerabilidad climática nos exige ir más allá. Con Biociudad aportamos una mirada a largo plazo, que a nivel de agua subterráneas implica la construcción de 36 pozos en distintas zonas de la ciudad, los que nos permitirán disminuir la dependencia de aguas superficiales. Así también seguimos avanzando en implementar nuevas fuentes, con el proyecto Retorno Maipo, basado en el reúso de agua tratada, que nos entregará una solución integral y sostenible de la cuenca y para el cual mantenemos una actitud convocante a todos los actores posibles” agregó Sáez.

MOP destaca el rol de las aguas subterráneas

Desde el Gobierno, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, comentó que “uno de los cuatro ejes de trabajo del Ministerio de Obras Públicas para el período 2026-2030 lo hemos denominado Agua para el Desarrollo. Y Agua para el Desarrollo no son solamente nuestros ríos, nuestros embalses y, más recientemente, las desaladoras. Los pozos nos muestran que también tenemos una reserva de agua bajo nuestros pies. Como Gobierno estamos ampliando nuestra mirada sobre el agua. La sequía nos enseñó que no podemos depender de una sola fuente. Necesitamos diversificar nuestras reservas, y las aguas subterráneas cumplen un rol fundamental. El desafío es conocerlas, protegerlas y gestionarlas responsablemente. Eso es Agua para el Desarrollo: asegurar agua hoy, pero también para las próximas generaciones”.

Las obras del Proyecto Santiago Poniente se enmarcan así en los planes destinados a diversificar el abastecimiento de agua potable de la Región Metropolitana frente a escenarios de mayor vulnerabilidad climática.