PAÍS
Partido Republicano sin Kast: peleas internas, renuncias y bases en rebelión
Mientras el Mandatario llama a ampliar su radio político desde La Moneda, en Republicanos afloran críticas por centralismo, designaciones internas y pérdida de peso de las bases. El partido sigue creciendo, pero sus conflictos regionales ya tensionan la conducción y su relación con el Presidente.
Síntesis generada con OpenAI
A seis meses de llegar al Gobierno, el partido fundado por José Antonio Kast enfrenta conflictos en distintas regiones, cuestionamientos por centralismo y una discusión en la cúpula sobre cuánto debe alinearse con La Moneda. Los episodios no configuran una desbandada nacional, pero muestran las dificultades de una colectividad que pasó de la oposición a administrar poder.Desarrollado por El Mostrador