Guerrilla de fake news contra el INDH: cómo opera la industria del desprestigio institucional

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sido objeto durante los últimos meses de una serie de publicaciones falsas, videos sacados de contexto, acusaciones sin respaldo y contenidos antiguos reutilizados como si fueran actuales. En algunos casos, la desinformación proviene de cuentas anónimas y, en otros, fue difundida por medios digitales, replicada por autoridades políticas y hasta discutidas en programas de streaming.

La dinámica es siempre la misma. Primero aparece una publicación, luego esta llega a las cuentas de alto alcance y de ahí comienza a circular masivamente en el universo de las redes sociales. Más tarde, alguna figura pública replica la “noticia” y el nombre del INDH se instala en la conversación digital, alcanzando en ocasiones hasta los trending topic. En el mejor de los casos, puede haber un desmentido. Si esto no sucede, la mentira se expande sin freno alguno.

El fenómeno se ha reiterado desde hace algunos meses en un contexto que hoy tiene el futuro del INDH sometido a escrutinio, debido a que la Cámara de Diputadas y Diputados acaba de aprobar en general el proyecto de reforma al organismo, impulsado por la bancada de Renovación Nacional, que incorpora una serie de exigencias, como elevar el estándar en la presentación de querellas, a través del respaldo de al menos dos tercios del Consejo.

El proyecto busca modificar aspectos como transparencia, gobierno corporativo y rendición de cuentas y ha generado un debate político desde que comenzó su proceso de revisión en 2025, a través de una comisión asesora que propuso más de 44 recomendaciones sobre distintos aspectos del funcionamiento de la entidad.

Pero junto a los argumentos técnicos para fortalecer su autonomía, pluralismo y gobernabilidad, se ha buscado intoxicar el debate con informaciones falsas que representan al INDH como un organismo defensor de delincuentes, promotor de beneficios para imputados y refugio de exsubversivos. Esto, siempre en el tono más absoluto y con algunos trolls que se repiten el plato, como el caso de “Neuroc” y “Dress”.

El dilema no es solo la mentira, sino cómo esta contribuye a generar un clima de opinión donde las conversaciones se desarrollan sin distinguir las fronteras entre la legítima crítica política, la información con datos fidedignos y la basura digital, que busca erosionar el debate público intoxicando el ambiente con falsedades, tal como se ha demostrado en las últimas semanas con el caso Cerimedo y su vínculo a la campaña del Rechazo.

La trazabilidad de casos –según pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Mostrador– muestra una red coordinada que incluye medios digitales, cuentas masificadoras, réplicas de autoridades políticas y difusión en programas de debate, generando un clima propicio para el desprestigio institucional y pavimentando el camino para cambios profundos en políticas públicas.

Para el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic, la proliferación de noticias falsas es parte de una “campaña coordinada de desacreditación basada en mentiras”. “Es muy grave, porque a partir de imágenes y hechos falsos se busca desvirtuar el quehacer del INDH e influir en la opinión pública a través de engaños. Es importante señalar que, además, esto se da justo en el marco de la discusión legislativa sobre la reforma al Instituto”, puntualiza.

“Lamentablemente, hechos como estos no solo afectan al INDH. Hoy como sociedad tenemos el desafío de abordar de manera seria la difusión de noticias falsas, porque atentan contra el derecho que tienen todas las personas a acceder a información confiable. Estos contenidos maliciosos dañan gravemente la democracia”, agregó.

Encerrona en Quilicura

El 9 de febrero de 2026, Diario Sur Noticias, medio digital de la Región del Maule, publicó probablemente la nota más representativa del ecosistema de fabricación de contenidos falsos en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Encerrona en Quilicura abre debate: INDH cuestiona actuar de conductor que atropelló a delincuente”, apuntaba el titular noticioso.

Aunque el titular de la nota hablaba de una intervención del INDH, el contenido de la noticia informaba todo lo contrario, asegurando que el organismo “no se ha referido al incidente ocurrido en Quilicura”. Pese a esto, la publicación añade que en otras ocasiones la institución sí se había pronunciado sobre “la importancia de analizar el uso de la fuerza por parte de civiles”. Esta última frase, por cierto, nunca fue formulada por el organismo por una razón evidente: el INDH interfiere en casos que involucran a agentes del Estado y no en delitos comunes entre particulares.

Como en otras operetas difamatorias, fue el troll “Neuroc” –Ricardo Inaiman Barrios– el encargado de encender la hoguera digital apenas la nota fue publicada. A las 8:29 de aquel día, uno de los principales difusores de contenido falso sobre la excandidata presidencial Evelyn Matthei, posteó en su cuenta de X que el INDH cuestionaba al conductor víctima de una encerrona.

Poco después de la publicación, el nombre del organismo de defensa de los derechos humanos comenzó a instalarse como trending topic en X. Alrededor de las 22 horas ya figuraba entre los temas más activos y durante la mañana siguiente llegó hasta el segundo lugar. La noticia falsa fue amplificada por distintas cuentas, entre ellas, las del exdiputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser (PNL) y la de Leandro Kunstmann (PRep), diputado por la Región de Los Ríos.

Comparte si crees que el INDH debe desaparecer. pic.twitter.com/PEudJaNLKx — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) February 10, 2026

Mientras Kaiser llamaba a compartir el posteo “si crees que el INDH debe desaparecer”, Kunstmann aseguraba que nuevamente la institución salía en defensa de los delincuentes y –al igual que la premisa instalada por Kaiser–, que el organismo iba “camino a desaparecer”.

La información también fue replicada por @tio­_Mosha, una cuenta parodia de Tomás Mosciatti con más de 34 mil seguidores, y otra perteneciente al abogado Gabriel Alemparte, quien posteriormente ofreció disculpas públicas y señaló que la publicación original “fue borrada de inmediato”, pese a que aún se mantiene vigente en su cuenta de X.

Tras un desmentido de FastCheck, la controversia se aplacó sin tener la respuesta oficial del medio digital acusado de falsear la realidad.

Propiedad del cantante Boris Ulloa Mancilla, la nota publicada en Diario Sur Noticias fue firmada por el periodista Rodrigo Flores, descrito en el mismo medio como un profesional con 12 años de experiencia en las áreas de economía, política y noticias internacionales, y colaborador freelance en algunos de los medios más prestigiosos de Europa y el mundo: BBC, The Guardian y Deutsche Welle.

Sin embargo, la foto que corresponde a Flores –al igual que la de otros supuestos colaboradores del medio– pertenece a otra persona, según pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Mostrador en la base de imágenes de Google.

Boris Ulloa, al ser consultado sobre la publicación de febrero de este año, aseguró que se trataba de un “error”. “En esa oportunidad detectamos el error, realizamos la rectificación correspondiente y además ofrecimos las disculpas por la publicación”, dijo.

Sobre el periodista Rodrigo Flores, Ulloa comentó que era un colaborador freelance, pero que no podría asegurar si efectivamente trabajaba en The Guardian y los demás medios, y que fue un error no haberlo verificado. “Posteriormente, al revisar sus antecedentes, también surgieron dudas respecto de la información de su perfil y de la fotografía utilizada, fue nuestro error”, agregó.

Consultados sobre este tipo de publicaciones y sus alcances, el Colegio de Periodistas subrayó a El Mostrador que los medios tienen una responsabilidad fundamental en el resguardo de la veracidad de la información. “Frente a la proliferación de fake news, el periodismo no puede limitarse a replicar contenidos o narrativas que circulan sin verificar sus antecedentes”.

“Esto es especialmente delicado cuando se busca deslegitimar públicamente a una institución mediante afirmaciones que no están sustentadas en hechos, sino en interpretaciones o juicios personales. En el caso del INDH, existe un debate que se ha dado en base a agendas políticas que relativizan el rol de los derechos humanos, lo que es sumamente grave. Hoy, más que nunca, la institucionalidad a cargo del resguardo de los DDHH debe ser fortalecida”, agregaron desde el organismo colegiado.

Muerte de niño de 12 años



Una situación parecida ocurrió el 22 de octubre de 2025, cuando la cuenta de Instagram@colinainformado –con más de 73 mil seguidores– publicó que el INDH habría solicitado “una evaluación médica para dos delincuentes involucrados en un accidente que provocó la muerte de un niño de 12 años en Recoleta, luego de que estos denunciaran haber sido golpeados por vecinos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colina informado (@colinainformado)

Tras el accidente, agrega la nota, vecinos del sector retuvieron y agredieron a los delincuentes, situación que fue grabada por testigos y difundida en redes sociales. La noticia afirma que uno de los detenidos que aparece con “lesiones y llorando” en las imágenes, habría motivado “la intervención del INDH para revisar posibles apremios ilegítimos”. Esto último –tal como comentamos– no es parte de las atribuciones del organismo, pues se trata de un conflicto entre particulares.

El cóctel informativo tenía todos los ingredientes de una historia de alto impacto: un víctima menor de edad, delincuentes como protagonistas y una institución estatal preocupada de los agresores. Los comentarios alcanzaron casi el millar y respondieron perfectamente al premeditado “anzuelo”: ¿y los derechos humanos de las víctimas?, fue la pregunta más reiterada.

La noticia falsa fue posteriormente replicada por varias cuentas de Facebook e Instagram. El entonces candidato a diputado del Partido Nacional Libertario y panelista de Sin Filtros, Maximiliano Murath, fue uno de los viralizadores de la nota a través de su cuenta en X, alcanzando más de 27 mil visualizaciones. La publicación señala que, aunque “espero que sea broma. De cualquier forma hay que cerrar el @inddhh”, apuntando al mismo tema de siempre.

Un medio online reporta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaría evaluando acciones contra quienes detuvieron a los delincuentes del accidente en Recoleta y que le costo la vida a un menor. Espero sea broma. De cualquier forma, hay que cerrar el @inddhh @Jou_Kaiser… pic.twitter.com/HSRjXE43by — Max Murath (@maxmurath) October 22, 2025

Nguillatún para asesino de Carabineros

El diputado Leandro Kunstmann denunció, a través de X, la realización de un nguillatún en favor de Carlos Cancino, imputado por los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme. “El Estado vuelve a dar una señal equivocada: demasiadas consideraciones para los delincuentes y muy poca justicia para quienes dieron la vida por proteger a Chile”, escribió en la red social el 20 de julio pasado.

A partir de entonces, Kunstmann instaló en diversos medios de comunicación una tesis sin comprobar respecto de la ceremonia indígena. “Se ha señalado que esta fue una actividad impulsada por el mismo hospital, mientras que otros han señalado también que fue solicitado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, sostuvo en Radio Sur.

La misma declaración fue difundida posteriormente en un video aparecido en el Facebook de Noticias Río Bueno. Dos días más tarde, en el programa “Próceres Prime”, del canal de Youtube de Porcel TV, la historia del nguillatún fue analizada por los panelistas bajo la premisa de que el INDH había intercedido para obtener el permiso.

Impresentable. Mientras Chile despide al Cabo Marco Cosme, Gendarmería autoriza un guillatún para Carlos Cancino, sociopata y delincuente de alta peligrosidad imputado por su asesinato y vinculado al homicidio del Suboficial Mayor Eugenio Naín. El Estado vuelve a dar una señal… pic.twitter.com/zpcKKLjNNK — Leandro Kunstmann (@Lkunstmann) July 20, 2026

La exmilitante del Partido de la Gente y panelista del programa, Elizabeth Rodríguez Sierra, exculpó al Gobierno, señalando que no tenía nada que ver con el asunto. “Esto fue una gestión directa del INDH con el hospital. Como está a cargo de Gendarmería, la petición la hacen directa a Gendarmería. ¡En custodia!”, explicó sin atribuir fuentes.

Dos días después de la emisión del programa, el 24 de julio pasado, el INDH publicó un comunicado afirmando, entre otras cosas, que era falso que el organismo “haya hecho alguna gestión para que el detenido asistiera a un nguillatún o a cualquier otro beneficio”.

Para Marcelo Santos, académico de la UDP e Investigador Adjunto del Núcleo Milenio MEPOP, existen varios factores que analizar en este tipo de prácticas. Uno de ellos es que la industria de la desinformación no es gratis y “es probable de que venga de la política”, agregando que “por esto lo que corresponde es buscar el dinero. Ese es el desafío principal. Y, lo otro, es que esté debidamente legislado, porque no existe castigo”.

“Es importante entender que estas campañas artificiosas con actores no están solo relacionadas a la política. El caso del INDH es un muy buen ejemplo de ataque a la institucionalidad democrática, que tiene una agenda más progresista. Este es un ángulo que está marcado por la batalla cultural, a través de influencers pagados sin declarar y redes de bots y trolls que también entran en la ecuación”, indicó.

Trabajadores exfrentistas

Otra vez el mismo programa. La semana siguiente, el 28 de julio de este año, pese al desmentido del INDH sobre su participación en la autorización de la ceremonia indígena, el conductor de “Próceres Prime”, Gonzalo Feito insistió en la noticia falsa, “aleonando” al panel: “¿Cómo se explica que el INDH le organice un nguillatún en la cárcel al asesino del carabinero?”, preguntó.

En medio de la transmisión, Feito pidió que la producción mostrara un posteo de Arturo Squella, donde el presidente del Partido Republicano aseguraba que el apoyo a “las policías no se entiende, mientras el INDH siga existiendo y usando los recursos de todos los chilenos para perseguir a nuestros carabineros”. La imagen incluye la respuesta del diputado Javier Olivares (PDG): “Entonces cerremos el @inddhh ¡qué tanto problema! Decisión Senador. Pantalones: mano dura. Fin del comunicado”.

En pleno debate –con el GC del programa con la pregunta: ¿fin al INDH?–, uno de los panelistas, el exdiputado UDI Gustavo Hasbún, aseveró que la institución albergaba, en su gran mayoría, a “exmiembros de movimientos de extrema izquierda. Muchos de ellos vinculados a delitos graves, desórdenes graves y agresiones a carabineros. Esas son las personas que en su mayoría están contratadas en el INDH”.

Luego agregó, leyendo información desde su teléfono, que “hay siete exfrentistas que trabajan en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tres son exmiembros del movimiento Lautaro, hay 14 que tienen antecedentes por agresión a carabineros, 27 tienen antecedentes por desórdenes graves. Esos son los observadores que tenemos, ese es el grado de objetividad que tiene el INDH”.

Estos antecedentes, por cierto, no tienen sustento jurídico alguno debido a que el artículo 12 de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo, inhabilita para el ejercicio de funciones o cargos públicos a personas condenadas “por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito”.

Si bien la “noticia” no fue replicada por medios de comunicación, el propio exdiputado publicó su contenido en sus redes sociales, siendo compartida en X más de 2 mil veces y siendo visualizada más de 50 mil veces. El caso luego fue amplificado por diversas cuentas, entre ellas, “No+Indh”, que aseguró que Héctor Maturana, uno de los fusileros del atentado a Pinochet, trabajaba en la actualidad en el INDH. La información fue desmentida esta semana por FastCheck.

Cabe consignar que “No+Indh” es una cuenta que convoca todos los primeros viernes de cada mes a manifestarse en las afueras del edificio que alberga a la institución y que en una ocasión enterró una cabeza de cerdo en la reja del organismo.

En el Instituto Nacional de Derechos Humanos trabajan 7 exfrentistas, 3 ex Movimiento Lautaro, 14 personas con antecedentes de agresión a Carabineros y 27 por desórdenes graves. Es un organismo dedicado a proteger delincuentes y subversivos.#INDH#NomasINDH #Kast#Próceres… pic.twitter.com/rmXcR2uhKv — Gustavo Hasbun (@gustavohasbun) July 29, 2026

Falsa funcionaria

El 3 de agosto de este año, el usuario de X @Ferantonia28 publicó un video de una mujer que insultaba a carabineros. Según la publicación, se trataba de una funcionaria del INDH, alcanzando más de 73 mil visualizaciones en la red social. Pero había un detalle: el registro no era nuevo y la persona tampoco era funcionaria del organismo estatal.

En noviembre de 2019, durante el estallido social, la misma imagen se había viralizado en redes sociales y varios medios –incluida La Tercera– publicaron desmentidos desacreditando la actuación de la falsa funcionaria. Pese a esto, el medio de comunicación Novena Digital publicó en su cuenta de Instagram el mismo video, pero esta vez con una marca de agua del INDH.

Tres días después de la reciente viralización del video, el INDH publicó un desmentido en su cuenta de X, puntualizando que la persona que aparece en el video no es funcionaria del organismo y que decidió presentar una querella por usurpación de funciones. “Las noticias falsas dañan el derecho a la información”, aseguró el organismo.

“Los medios de comunicación tienen el deber de revisar sus fuentes antes de difundir contenidos. La publicación de información sin verificar afecta el derecho de todas las personas a formarse una opinión sobre la base de antecedentes fidedignos”, agregó el comunicado.

Las noticias falsas dañan el derecho a la información Durante los últimos días ha vuelto a circular en redes sociales y medios de comunicación un video en el que una supuesta funcionaria del INDH insulta a funcionarios de Carabineros. El registro corresponde a noviembre de 2019… — INDH Chile (@inddhh) August 6, 2026

Pese a esto, diversas cuentas de usuarios de X han seguido compartiendo la información falsa, entre ellas, cuentas pertenecientes al mismo ecosistema digital de trolls de derecha, como @WenaChile, que tiene más de 41 mil seguidores en la plataforma, y la conocida @Drestrum_PI, una de las más activas en la plataforma, con más de 65 mil seguidores.

– Funcionaria de @inddhh insulta sin ningún pudor a carabineros que hacía su trabajo(mantener orden y seg social) Ampararada en su cargo, le dice :” Eres un simple paco, qué te crees tú bastardo culiao” Queda clarísimo que defienden y protegen los ddhh de los DELINCUENTES. https://t.co/MpgRCdQ5Ya pic.twitter.com/5YPDhNIMlo — Fernanda (@Ferantonia28) August 3, 2026

El regreso de John Cobin

Hace casi un mes, luego de permanecer más de 5 años preso por disparar a manifestantes durante el estallido social en Viña del Mar, el economista estadounidense John Cobin fue uno de los invitados estelares de “Próceres Prime”. El libertario y exintegrante de una organización californiana supremacista blanca fue a contar una “primicia” al programa.

“Ellos (INDH) pusieron dos abogados querellantes contra mí, ambos se declararon comunistas. Uno dijo a mí, su primer nombre era Carlos: ‘Soy más rojo que cualquier comunista, si tú quieres que el caso se va, tienes que pagar 50 millones a mi cliente’”, comentó en una entrevista realizada por Gonzalo Feito.

Sin antes verificar la información, la cuenta del programa en X compartió el extracto de la conversación, que al día de hoy tiene más de 38 mil visualizaciones. El mismo short fue compartido por la cuenta de X de @Drestrum_PI, alcanzando solo en 24 horas más de 30 mil visualizaciones. Hoy el video lo han visto más de 51 mil personas.