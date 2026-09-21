Usan defensas de plantas nativas para proteger alimentos y cultivos agrícolas de plagas

Chile posee una biodiversidad vegetal que todavía guarda numerosas preguntas para la ciencia. Entre ellas están las características y propiedades de especies nativas que, pese a formar parte de distintos ecosistemas del país, cuentan con escasos estudios sobre sus componentes y actividad biológica.

Ese vacío de conocimiento motivó un proyecto liderado por el académico de la Universidad de Concepción, Carlos Schneider Barrera, que estudia las propiedades antioxidantes y antimicrobianas de Empetrum rubrum, Luzuriaga radicansy Nertera granadensis, con el propósito de identificar compuestos bioactivos que puedan abrir nuevas líneas de investigación.

El estudio nació a partir de una necesidad concreta, referente a la escasa información científica disponible sobre estas especies.

“Existe muy poca información científica sobre estas plantas nativas. Esa ausencia de estudios fue el principal motivo para comenzar esta investigación, porque conocer el contenido de sus metabolitos y sus efectos biológicos significa aportar información nueva sobre especies endémicas o nativas chilenas prácticamente no estudiadas en relación con su actividad biológica”, explicó Carlos Schneider.

Los metabolitos son compuestos producidos por las plantas para responder a distintos desafíos del entorno. Algunos de ellos poseen propiedades antioxidantes, capaces de neutralizar radicales libres, mientras que otros presentan actividad antimicrobiana, inhibiendo el crecimiento de bacterias y hongos. Conocer estas características podría abrir nuevas posibilidades para su utilización en áreas como la salud, la industria alimentaria y la agricultura.

Uno de los aspectos que despertó el interés del investigador es la capacidad de estas especies para desarrollarse en ambientes naturales particularmente exigentes.

“En algunas de estas plantas observamos una ausencia de patógenos, y esta ausencia podría estar relacionada con la presencia de metabolitos con efectos antimicrobianos. Además, especies como Empetrum rubrum crecen en ambientes precordilleranos sometidos a bajas temperaturas, fuertes vientos y una intensa radiación solar, condiciones que podrían favorecer la producción de compuestos antioxidantes como parte de sus mecanismos naturales de defensa”, señaló el académico.

Para desarrollar la investigación, se obtienen extractos desde distintas partes de las plantas, como hojas, frutos, raíces o tallos, utilizando solventes específicos. Posteriormente, estos extractos son analizados mediante equipos especializados para evaluar su capacidad antioxidante e identificar las moléculas responsables de estos efectos biológicos.

Los resultados podrían tener aplicaciones relevantes en diversos sectores. En la industria alimentaria, por ejemplo, estos compuestos podrían contribuir a prevenir la contaminación microbiana o aumentar las propiedades antioxidantes de determinados productos. En agricultura, en tanto, podrían transformarse en alternativas para el control de microorganismos que afectan los cultivos.

El proyecto también representa una valiosa instancia de formación para estudiantes de pregrado de la Universidad de Concepción, quienes participan activamente en el trabajo experimental y adquieren experiencia en técnicas analíticas, uso de equipamiento científico e investigación aplicada.

“Los estudiantes desarrollan conocimientos y práctica en el laboratorio utilizando métodos analíticos e instrumentos especializados para cumplir los objetivos de la investigación. Además, gran parte de los resultados experimentales de las investigaciones se difunden posteriormente a través de memorias de título, congresos científicos y publicaciones en revistas indexadas”, destacó Schneider.

El investigador explica que esta línea de trabajo continuará ampliándose hacia el estudio de nuevos efectos biológicos presentes en estas especies.

“Nuestro interés es continuar investigando otros efectos biológicos de estos metabolitos, como su potencial antiinflamatorio o antidiabético, además de evaluar su toxicidad. Encontrar compuestos bioactivos en plantas nativas o endémicas chilenas representa un avance para la fitoquímica y podría contribuir, en el futuro, al desarrollo de nutracéuticos para seres humanos o animales”, concluyó el investigador.