La Pampilla: Carabineros descubre decena de celulares robados enterrados

En dos procedimientos desarrollados durante la jornada, Carabineros detuvo a seis personas de nacionalidad peruana y recuperó 88 teléfonos celulares tras un trabajo especializado de la SIP de la Segunda Comisaría de Coquimbo y del OS-9, tras denuncias de robo al interior de una fonda. En uno de los casos, la banda mantenía enterrado bajo tierra decenas de celulares robados.

El trabajo se desarrolló a través de dos procedimientos paralelos encabezados por equipos especializados de Carabineros, en respuesta a las denuncias recibidas durante las celebraciones dieciocheras.

El primero estuvo a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP). A partir de diversas diligencias investigativas relacionadas con robos y sustracciones de teléfonos de alta gama, los carabineros lograron establecer la ubicación de los presuntos involucrados en un departamento de avenida El Sauce.

El despliegue permitió detener a cinco personas —un hombre y cuatro mujeres, todos de nacionalidad peruana—, quienes integrarían una banda presuntamente dedicada a este tipo de delitos. En el procedimiento fueron recuperados 72 teléfonos celulares y un smartwatch, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la procedencia de cada equipo, su eventual vinculación con otros hechos y la identificación de sus propietarios.

Lo particular del caso fue que varios de ellos, los de mayor valor, fueron descubiertos por Carabineros en un sitio colindante al edificio y enterrados bajo tierra, agrupados en bolsas plásticas.

De manera paralela, la Sección Regional OS9 Coquimbo desarrolló diligencias a partir del caso de un joven de 21 años que había denunciado la sustracción de su iPhone 15 en La Pampilla. Durante la mañana, el posicionamiento satelital del teléfono se activó en un edificio de calle Manuel Jesús Rivera, antecedente que permitió orientar rápidamente el trabajo especializado. Tras las diligencias realizadas en el lugar y el ingreso voluntario a uno de los departamentos, los carabineros encontraron otros 16 teléfonos celulares de alta gama (15 iPhone de distintos modelos y un Samsung).

En el inmueble fue detenido por receptación en flagrancia un hombre de 36 años, de nacionalidad peruana, sin antecedentes penales ni policiales.

De esta manera, ambos procedimientos dejaron preliminarmente seis detenidos y 88 teléfonos celulares recuperados. Este es el segundo año consecutivo en que Carabineros logra identificar y desarticular grupos de extranjeros vinculados a la sustracción organizada de teléfonos celulares, durante La Pampilla de Coquimbo. Los celulares ya están siendo entregados a sus propietarios.