“Ánimas de día claro” vuelve a escena en Teatro Mori Recoleta
La obra de Alejandro Sieveking regresa en el 11º Ciclo Memoria y Patrimonio de Teatro Mori con una historia sobre deseos pendientes, afectos y aquello que nos impide seguir adelante.
La obra “Ánimas de día claro”, dirigida por María José Pizarro, vuelve a encontrarse con el público como parte del 11º Ciclo Memoria y Patrimonio de Teatro Mori.
La obra presenta a cinco hermanas que permanecen como ánimas en una antigua casa cercana a Talagante porque cada una dejó un deseo sin cumplir.
A través del humor, las tradiciones y elementos del imaginario popular, Sieveking construyó una historia profundamente arraigada en el campo chileno y en una manera particular de relacionarnos con la muerte, los afectos y aquello que queda pendiente.
Más que una historia de fantasmas, el montaje se acerca a preguntas profundamente humanas: qué hacemos con los anhelos incumplidos, cuánto pesan los afectos y qué nos mantiene ligados a un lugar, una persona o una historia.
En esta versión, presentada por Colectivo CTM, el texto de Sieveking permite volver sobre un clásico del teatro chileno desde una nueva generación de intérpretes y creadores.
Revisitar una obra no significa repetirla. Cada época y cada público encuentra nuevas resonancias en historias que permanecen. “Ánimas de día claro” vuelve precisamente desde ese lugar: una obra que conserva su identidad y, al mismo tiempo, abre preguntas distintas cuando se mira desde el presente.
La temporada se hasta el 27 de septiembre en Mori Recoleta.
Compra tus entradas: https://www.teatromori.cl/tickets
“ÁNIMAS DE DÍA CLARO”
FICHA DE LA OBRA
Temporada 17 al 27 de septiembre
17 al 20: jueves a sábado 20:00 hrs y domingo 19:00 hrs | 25 al 27: viernes y sábado 20:00
Funciones
hrs y domingo 19:00 hrs
Lugar Mori Recoleta
Duración 80 minutos
Edad recomendada +10 años
Entradas General: $10.000 | Estudiantes y tercera edad: $8.000
FICHA ARTÍSTICA
Autor: Alejandro Sieveking
Dirección: María José Pizarro
Compañía: Colectivo CTM
Elenco: Martina Ruiz, Santiago Macchi, Franco Falcón, Leonardo Segura, Cristóbal Muñoz, Cristóbal Bravo, Valentina
Escobar, Sofía Rodríguez, Ignacio Tolorza y Fernando Yamal
Asistencia de dirección: Daniela Espinoza
Diseño: Gabriela Torrejón
Diseño de iluminación y sonoro: María José Pizarro
Mapping: Ignacio Tolorza
Producción: Pamela Jaque y Cizarro Producciones
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