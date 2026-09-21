“Ánimas de día claro” vuelve a escena en Teatro Mori Recoleta

La obra “Ánimas de día claro”, dirigida por María José Pizarro, vuelve a encontrarse con el público como parte del 11º Ciclo Memoria y Patrimonio de Teatro Mori.

La obra presenta a cinco hermanas que permanecen como ánimas en una antigua casa cercana a Talagante porque cada una dejó un deseo sin cumplir.

A través del humor, las tradiciones y elementos del imaginario popular, Sieveking construyó una historia profundamente arraigada en el campo chileno y en una manera particular de relacionarnos con la muerte, los afectos y aquello que queda pendiente.

Más que una historia de fantasmas, el montaje se acerca a preguntas profundamente humanas: qué hacemos con los anhelos incumplidos, cuánto pesan los afectos y qué nos mantiene ligados a un lugar, una persona o una historia.

En esta versión, presentada por Colectivo CTM, el texto de Sieveking permite volver sobre un clásico del teatro chileno desde una nueva generación de intérpretes y creadores.

Revisitar una obra no significa repetirla. Cada época y cada público encuentra nuevas resonancias en historias que permanecen. “Ánimas de día claro” vuelve precisamente desde ese lugar: una obra que conserva su identidad y, al mismo tiempo, abre preguntas distintas cuando se mira desde el presente.

La temporada se hasta el 27 de septiembre en Mori Recoleta.

Compra tus entradas: https://www.teatromori.cl/tickets

“ÁNIMAS DE DÍA CLARO”

FICHA DE LA OBRA

Temporada 17 al 27 de septiembre

17 al 20: jueves a sábado 20:00 hrs y domingo 19:00 hrs | 25 al 27: viernes y sábado 20:00

Funciones

hrs y domingo 19:00 hrs

Lugar Mori Recoleta

Duración 80 minutos

Edad recomendada +10 años

Entradas General: $10.000 | Estudiantes y tercera edad: $8.000

FICHA ARTÍSTICA

Autor: Alejandro Sieveking

Dirección: María José Pizarro

Compañía: Colectivo CTM

Elenco: Martina Ruiz, Santiago Macchi, Franco Falcón, Leonardo Segura, Cristóbal Muñoz, Cristóbal Bravo, Valentina

Escobar, Sofía Rodríguez, Ignacio Tolorza y Fernando Yamal

Asistencia de dirección: Daniela Espinoza

Diseño: Gabriela Torrejón

Diseño de iluminación y sonoro: María José Pizarro

Mapping: Ignacio Tolorza

Producción: Pamela Jaque y Cizarro Producciones