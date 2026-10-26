Nueve de cada diez grandes empresas alimentarias muestran avances limitados en bienestar animal

Nueve de cada diez grandes empresas alimentarias evaluadas a nivel mundial presentan avances limitados en materia de bienestar animal, de acuerdo con el Business Benchmark on Farm Animal Welfare 2025. En Chile, en tanto, el 86% de las personas consultadas considera que debería existir una mayor fiscalización de las condiciones de crianza, transporte y sacrificio de los animales destinados al consumo, según un estudio de Ipsos y Fundación Veg.

En el marco del pasado Día Internacional contra el Cambio Climático, Sinergia Animal advirtió sobre la necesidad de incorporar el bienestar animal en las estrategias de sostenibilidad y abastecimiento responsable de las empresas del sector alimentario.

El informe internacional evaluó a 149 compañías y les otorgó un puntaje promedio de apenas un 18%. Asimismo, 134 empresas se ubicaron en las dos categorías más bajas de desempeño e impacto, lo que evidencia las dificultades de la industria para demostrar avances concretos en las condiciones de vida de los animales que forman parte de sus cadenas de suministro.

Entre los principales desafíos identificados figuran el confinamiento, el transporte, el uso de antibióticos y los métodos de sacrificio. En el caso de los cerdos, solo 15 de las 136 empresas evaluadas que los incorporan en sus cadenas de suministro habían fijado objetivos con plazos definidos para eliminar las jaulas de gestación.

Chile: aumentan los reportes de sostenibilidad, pero faltan compromisos concretos

En el país, la elaboración de reportes de sostenibilidad casi se triplicó durante los últimos cinco años, hasta alcanzar 322 documentos, según el informe Empresas Sumando Valor 2025, de Acción Empresas. No obstante, solo el 30% de las compañías analizadas declara contar con metas o planes futuros, una brecha que refleja el desafío de pasar de la divulgación de información a la implementación de acciones concretas.

Las expectativas ciudadanas también han aumentado. El respaldo a una mayor fiscalización de la industria de producción animal pasó del 76% en 2023 al 86% en 2025, de acuerdo con los datos citados de Ipsos y Fundación Veg. La cifra refleja una mayor demanda de supervisión sobre las condiciones en que los animales son criados, transportados y sacrificados.

El bienestar animal, además, se relaciona con los desafíos ambientales de los sistemas de producción de alimentos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los sistemas agroalimentarios representaron el 32% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2023. A su vez, el estándar GRI 13 incorpora el bienestar animal entre los aspectos relevantes para la elaboración de reportes de sostenibilidad en los sectores agropecuarios.

“Una empresa puede tener metas ambiciosas de reducción de emisiones, eficiencia energética o reciclaje, pero eso no significa que haya abordado todos los impactos de su actividad. También es fundamental preguntarse de dónde vienen sus productos, en qué condiciones se producen y qué ocurre con los animales que forman parte de su cadena de suministro. Los compromisos de bienestar animal no pueden quedarse en una herramienta de marketing ni caer en el humane washing: deben traducirse en metas concretas, medibles y transparentes, con avances que cualquiera pueda verificar”, señala Shammy Coello, directora general Latam de Sinergia Animal.

De las declaraciones a las medidas verificables

Para Sinergia Animal, mejorar las condiciones de los animales de producción requiere que las empresas vayan más allá de sus declaraciones públicas e incorporen políticas de abastecimiento responsable, estándares de bienestar animal para sus proveedores y objetivos con plazos definidos. La organización también destaca la importancia de establecer mecanismos de seguimiento público que permitan evaluar los avances y verificar el cumplimiento de los compromisos.

Una de las medidas que plantea la organización es avanzar hacia el abastecimiento de huevos provenientes de sistemas libres de jaulas, con el objetivo de favorecer mayores oportunidades de movimiento y la expresión de comportamientos naturales de las gallinas.

En Chile, sin embargo, la transición sigue siendo un desafío. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 96% de los huevos producidos durante el primer semestre de 2026 provino de sistemas convencionales o de jaulas.

En este escenario, supermercados, restaurantes, hoteles y empresas de alimentos pueden contribuir a impulsar cambios mediante sus decisiones de compra y la adopción de compromisos públicos que también involucren a sus proveedores.

A propósito del Día Internacional contra el Cambio Climático, Sinergia Animal plantea la necesidad de ampliar el enfoque de la responsabilidad empresarial y avanzar hacia estrategias de sostenibilidad que contemplen tanto los impactos ambientales de la actividad como las condiciones en que se producen los alimentos que llegan a los consumidores.