Con el 95% de los votos ya contabilizados, Luis Inazio Lula de Salva se alza como el triunfador en el balotaje realizado hoy en Brasil, en el cual votaron 125 millones de brasileños.

Al inicio del conteo de la votación electrónica, el actual mandatario, quien busca su cuarto periodo como tal, llegó a estar cuatro puntos por encima del senador Flavio Bolsonaro, presentante de la ultraderecha, pero cuando ya iban cerca de 30 millones de votos contabilizados la tendencia se revirtió y Bolsonaro comenzó a sobrepasar a su rival.

Sin embargo, cerca del 50% del conteo las cosas volvieron a favorecer al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), que comenzó a remontar, hasta igualar y luego sobrepasar a Bolsonaro.

Con el 99.77% de los votos contabilizados, Lula logró 64 millones de sufragios, frente a 59.7 millones de Bolsonaro, lo que porcentualmente significa un 51.75% para el primero y un 48.24% para el segundo.

Luiz Inácio Lula da Silva nació en 1945 en el seno de una familia muy pobre en Pernambuco. De niño emigró a Sao Paulo, donde trabajó como lustrabotas y vendedor ambulante antes de ser metalúrgico.

Durante la dictadura militar, cobró notoriedad nacional al liderar masivas huelgas obreras como dirigente sindical. En 1980 cofundó el Partido de los Trabajadores (PT) para impulsar reformas sociales y la democracia.

Tras tres intentos fallidos, fue electo presidente de Brasil por primera vez en las elecciones de 2002. Gobernó entre 2003 y 2010, pero en 2018 fue encarcelado en el marco de la Operación Lava Jato, pasando 580 días en prisión.

En 2021 la Justicia anuló todas sus condenas por irregularidades procesales, restituyendo sus derechos políticos. Retornó a la política activa y asumió nuevamente la presidencia de Brasil en enero de 2023.