Anglo American lidera por tercer año consecutivo el ranking de sostenibilidad tributaria en Chile

Anglo American fue reconocida por tercer año consecutivo por su desempeño en sostenibilidad tributaria, tras alcanzar nuevamente el 100% de cumplimiento de los indicadores evaluados. Con este resultado, se posicionó como la única empresa en Chile en obtener la máxima calificación, según la evaluación del Observatorio de Sostenibilidad Tributaria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), en colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La distinción se entregó durante la presentación del estudio “Indicadores de Sostenibilidad Tributaria de Grupos Empresariales AT 2026”, que analizó a 26 grupos empresariales y 512 empresas durante los años tributarios 2025 y 2026. La evaluación consideró tres dimensiones principales: gobernanza fiscal, marco de control fiscal y cumplimiento cooperativo, además de indicadores tributarios y el perfil de riesgo asignado por el SII.

Si bien el ranking principal contempla exclusivamente a empresas que forman parte del IPSA, Anglo American fue invitada especialmente a participar en la evaluación debido a su trayectoria y desempeño en esta materia. En esa instancia, destacó al alcanzar el cumplimiento total de los indicadores de sostenibilidad tributaria, convirtiéndose en la única compañía evaluada en obtener un 100%.

El reconocimiento fue entregado por la vicerrectora de Vinculación con el Medio de la PUCV, Ursula Exss, y el jefe del Departamento Control de Gestión del SII, Mauricio Sanhueza, quien destacó el enfoque colaborativo de esta iniciativa.

“Esta es una nueva forma de relacionarnos con los contribuyentes. Ya no se trata solo de que el SII salga a fiscalizar, sino que se anticipa en el trabajo con los contribuyentes para facilitar el cumplimiento. Con eso ganan las empresas, el Servicio y el país”, señaló.

Desde Anglo American valoraron la distinción como un respaldo a su modelo de gestión tributaria y a sus estándares de transparencia y gobernanza.

“Recibir este reconocimiento es una señal de que vamos por el camino correcto en nuestro objetivo de desarrollar una minería cada vez más responsable y sostenible. En Anglo American, promovemos una gestión tributaria basada en el cumplimiento riguroso, la transparencia y una sólida gobernanza, entendiendo que estos elementos son fundamentales para generar confianza. Nuestro enfoque busca ir más allá de las obligaciones normativas, fortaleciendo una relación colaborativa con la autoridad tributaria y con nuestros distintos grupos de interés, sobre la base de la integridad, la rendición de cuentas y la creación de valor compartido”, explicó Carla Maldonado, vicepresidenta Tax Latam de Anglo American.

En la misma línea, Juan Somavía, gerente de Asuntos Externos y Relaciones Gubernamentales de Anglo American, destacó el papel de la responsabilidad fiscal dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía.

“Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con una gestión responsable y transparente, basada en altos estándares de gobernanza fiscal. Para nosotros, la sostenibilidad también implica cumplir nuestras obligaciones tributarias con rigurosidad, fortalecer la confianza con las instituciones y actuar con integridad en cada ámbito de nuestra gestión”, señaló.

El director del Observatorio de Sostenibilidad Tributaria, Antonio Faúndez, también destacó las prácticas corporativas y fiscales de Anglo American, así como el compromiso de su equipo de Impuestos con la transparencia y el cumplimiento tributario.

“Es muy importante que empresas como Anglo American cumplan el 100% de estos indicadores, porque se posicionan como referentes a nivel nacional y latinoamericano. Esto contribuye sin duda a mejorar la transparencia de las empresas, a un mejor cumplimiento tributario y también a pasar de una confrontación entre los contribuyentes y la administración fiscal a una relación de entendimiento y cooperación con la administración tributaria”, afirmó.

Sostenibilidad tributaria y colaboración con el SII

El reconocimiento se enmarca en la Ley N.º 21.713 de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que incorporó el concepto de sostenibilidad tributaria a la legislación chilena en 2024. Esta normativa busca fortalecer los mecanismos de colaboración, transparencia y prevención de riesgos fiscales, mediante compromisos de gestión y control interno, comunicación oportuna de operaciones relevantes y un plan de cumplimiento acordado con el SII.

La distinción constituye, además, un nuevo hito en la relación de Anglo American con la administración tributaria. El 7 de octubre, la compañía y el SII suscribieron un Acuerdo de Cooperación con Grupos Empresariales (ACGE), que comprende 14 entidades y da continuidad al trabajo conjunto iniciado en 2019, cuando ambas partes firmaron su primer acuerdo de colaboración para el cumplimiento tributario.