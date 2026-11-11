Fundación FA celebrará con una gala lírica los 150 años de la Catedral San Marcos

Con un repertorio de lujo que incluirá la participación de dos cantantes líricos nacionales y de la Orquesta Camerata FA, la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) celebrará los 150 años de la Catedral San Marcos de Arica el próximo sábado 14 de noviembre, a las 20:30 horas, en ese templo católico.

El evento cultural se efectuará gracias a la cofinanciación del Gobierno Regional, el Consejo Regional y de la empresa Golden Omega S.A., alianza económica cuyo fin es relevar el hito histórico de la instalación de este ícono arquitectónico en la Puerta Norte de Chile durante la administración peruana de este territorio en 1876.

En la gala lírica participarán dos cantantes de nivel nacional: la soprano Vanessa Zepeda y el barítono Lucas Barraza, además de la Orquesta Camerata FA. El repertorio considerará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Charles-François Gounod y Georges Bizet.

El presidente de la Fundación FA, Javier Galeas, explicó que este evento “ha sido preparado cuidadosamente y, para ello, hemos estado ensayando con mucha dedicación, para que este concierto sea inolvidable. Una de nuestras principales motivaciones como fundación es contribuir activamente al desarrollo cultural de Arica, acercando expresiones artísticas de calidad a toda la comunidad y generando oportunidades de encuentro en torno al arte, la música y nuestro patrimonio”.

El directivo señaló que la organización decidió postular a los fondos del Gobierno Regional “con la convicción de que la música y las distintas manifestaciones artísticas cumplen un papel fundamental en la formación, el bienestar y el fortalecimiento de la identidad de nuestra comunidad”.

Sobre su participación en esta actividad, el gerente de Administración, Finanzas y Sostenibilidad de Golden Omega S.A., Nicolás Huidobro, manifestó que “creemos firmemente en la cultura como motor de desarrollo social y humano; por ello, no podíamos estar ausentes de este hito histórico en la Catedral de San Marcos. Nos mueve el bienestar de las personas y mantenemos un compromiso permanente con Arica y su comunidad. Somos parte de la ciudad y sabemos que apoyar estas instancias es clave para fortalecer nuestra identidad local”.

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