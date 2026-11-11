Grandes gremios camioneros evalúan sumarse al paro y exigen congelar el diésel por seis meses

Los principales gremios camioneros del país mantienen abierta la posibilidad de sumarse al paro de transportistas, aunque condicionaron cualquier decisión a la respuesta que entregue el Gobierno a sus demandas por el alza del diésel. Tras una asamblea conjunta realizada este miércoles en Concepción, las organizaciones acordaron mantenerse en estado de alerta y exigir un congelamiento prolongado del precio del combustible.

La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), liderada por Sergio Pérez, y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), encabezada por Juan Araya, resolvieron esperar la reunión que sostendrán este jueves, a las 9:00 horas, con el ministro del Interior. Solo después de conocer la propuesta gubernamental, las bases determinarán los pasos a seguir.

Las organizaciones valoraron que La Moneda desistiera de impulsar una fórmula que contemplaba aumentos de $20 cada 21 días en el precio del diésel. La decisión del Ejecutivo también implicó no enviar al Congreso el proyecto anunciado el lunes, que buscaba establecer un techo a las alzas del combustible durante 90 días.

“Dependerá de lo que ofrezca el Gobierno mañana, pero estamos en alerta”, afirmó Araya al término del encuentro, donde los dirigentes recogieron la preocupación de los transportistas por el impacto del combustible en sus actividades.

Pequeños transportistas bajo presión

El presidente de la CNDC advirtió que las medidas del Ejecutivo deben responder directamente a las dificultades que enfrentan los propietarios de camiones de menor tamaño, quienes han visto comprometida su capacidad de continuar operando.

“Mientras tanto, la asamblea determinó seguir en alerta porque tenemos que ver qué es lo que ofrecen ellos. A nosotros no nos sirven cosas que no vayan a la vena del pequeño transportista, ese que no tiene con qué ponerle petróleo al camión”, sostuvo.

El dirigente también reveló situaciones expuestas durante la asamblea que reflejan la gravedad del escenario para parte del sector.

“Aquí en esta asamblea hemos conocido casos de propietarios que han debido vender camiones porque no pueden seguir trabajando en las condiciones actuales”, agregó.

La CNDC planteó que el congelamiento del diésel debe extenderse por un período considerablemente mayor a los 90 días contemplados en la iniciativa que finalmente no será enviada al Congreso. En paralelo, Araya ha propuesto que la medida alcance aproximadamente seis meses.

Reforma legal y decisión pendiente sobre el paro

Por su parte, Sergio Pérez defendió las gestiones que las confederaciones han desarrollado desde marzo y planteó la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para el transporte de carga.

Entre ellas, destacó una modificación al Código de Comercio que permita traspasar inmediatamente las variaciones del precio del diésel a las tarifas del transporte, además de establecer responsabilidades para los mandantes por los tiempos de espera y las multas vinculadas al exceso de peso.

Pese a compartir las preocupaciones que motivaron las protestas, las confederaciones no acordaron adherir al paro que mantienen desde el martes organizaciones independientes de transportistas.

El ampliado de Concepción permitió recoger el malestar y la incertidumbre de las bases frente al panorama económico del sector, pero la decisión de movilizarse quedó supeditada a las negociaciones con el Ejecutivo.

De esta manera, la reunión de este jueves será determinante para establecer si las principales organizaciones camioneras mantienen la vía del diálogo o se incorporan a una paralización que hasta ahora han observado desde fuera.