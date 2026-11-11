La Cruz: alcaldesa no denunció cultivo de marihuana para no ser acusada “de sapa”

Una serie de diligencias realizó esta mañana en la Municipalidad de La Cruz (Provincia de Quillota) personal de Carabineros, por instrucciones de la Fiscalía de La Calera, luego de que en agosto pasado se conociera un audio en el cual la alcaldesa Filomena Navia Hevia (PS) estallara en cólera, después de que un funcionario municipal descubriera en forma casual una plantación de marihuana.

De acuerdo con una conversación telefónica que fue divulgado por medios locales, un funcionario, a quien se identifica en el audio como “Jorge”, decidió efectuar un levantamiento de pozos de agua utilizando un drone.

Según el medio de La Calera Letra C, que dio a conocer el audio el 03 de agosto pasado, se trata de Jorge Torres Cid, quien acudió hasta la población 28 de mayo de La Cruz el 21 de enero pasado con el fin de determinar donde había pozos, a fin de tener abastecimientos de agua en caso de incendio forestal. Sin embargo, terminó descubriendo varias plantas de gran tamaño en el patio de una casa, por lo cual envió fotografías de estas a su jefa su jefa.

Contrario a lo que él seguramente pensaba, eso no fue del agrado de la alcaldesa, quien parte la conversación telefónica preguntando a Jorge por qué este no contestaba el teléfono:

Jorge Torres: Es que estaba guardando el drone. Estaba haciendo esas cosas.

Alcaldesa: ¿Y quién te mandó a hacer el levantamiento con drone?

Jorge Torres: No, pues yo lo fui a hacer porque necesitaba ver la ubicación.

Alcaldesa: ¿Por qué?

Jorge Torres: porque necesitaba ver la ubicación de los pozos, porque yo no sé la ubicación de esos pozos.

Alcaldesa: ¿Y por qué no me preguntaste a mí eso y yo te hubiera llevado a la dirección a… que vaya con drone a huevear pa’llá, pa’ que la gente después diga que la ando sapeando, Jorge. ¿Por qué haces tareas que yo no te pido?

Jorge Torres: Pero es que usted me dijo: hace el levantamiento del tema de los pozos y eso es lo que estaba haciendo.

Alcaldesa: ¿Dónde dije eso?

Jorge Torres: Usted me lo dijo por teléfono. Y me lo dijo el otro día, que necesitaba ayuda con eso.

Alcaldesa: Jorge, yo no necesito que la gente ande trabajando con drone. Yo necesito que la gente vaya a terreno como lo hago yo. Que camine, que converse con la gente, que no vaya a nada. Eso necesito yo y que cuando lo hagan sea pertinente y no que vayas… Yo te mando a identificar los pozos, no te mando a identificar matas de marihuana, porque yo no me voy a quitar la gente encima de la 28 de mayo. Si yo fui la que estuve el sábado y en la noche. ¿No sabe qué significa eso?

Jorge Torres: Alcaldesa, antes de que me empiece a llamar la atención, usted debería escucharme.

Tras ello, el funcionario le explicó que sí había identificado por los pozos, pero tras ello Navia le explicó el fondo del asunto:

Alcaldesa: Sí, no hagas nada con eso. Aquí hay una estrategia y yo me tengo que cuidar, porque si yo voy a la 28 de marzo van a aparecer la PDI e ir a incautar tres matas de marihuana, con show y todo el tema… de partida, la gente va a decir que soy sapa. Yo tengo familia, vivo acá en La Cruz, ando en moto y por lo tanto van a cargar conmigo. No voy a entrar en eso, porque mi rol no es perseguir la delincuencia, ni menos perseguir a una persona que tiene una mata de marihuana y si se fuma la huevá de la marihuana es huevá de ellos.

En declaraciones realizadas a TVN, la alcaldesa señaló que “yo lo que hice fue mandarle un audio a Jorge y decirle que tenían que hacer lo que les correspondía”, aseverando que según el Estatuto administrativo el funcionario debería haber realizado la denuncia, sin esperar el visto bueno de sus jefes. Al mismo canal, Torres aseveró que al día siguiente volvió al lugar a fin de captar más imágenes para efectuar una denuncia, pero las plantas -sospechosamente- ya no estaban.

Ante ello se inició una investigación por omisión de denuncia en el contexto de la ley de drogas, y en ese contexto personal del OS-9 de Carabineros decomisó equipos electrónicos y documentos desde el municipio, los que fueron entregados en forma voluntaria, al tiempo que la Fiscalía de La Calera pedía hora para formalizar a la alcaldesa, lo que fue fijado por el Juzgado de Garantía de esa ciudad para el 27 de marzo de 2027.

Cabe indicar que, además de la causa penal en su contra, la Contraloría calificó como “inexcusable” la falta de denuncia en este caso, y que el 02 de noviembre recién pasado el Tribunal Electoral de Valparaíso (TER) admitió a trámite una petición de remoción en contra de Navia, presentada por tres concejales de gobierno, quienes no solo la acusan por este caso, sino que también la acusan de otros hechos.