Experto paraguayo por designación de Steinert: “Sorprende” en medio de histórica crisis política

La designación de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert como agregada de seguridad de Chile en Paraguay no pasó inadvertida para el cientista político paraguayo Guzmán Ibarra, quien reconoció su sorpresa por el nombramiento en momentos en que su país enfrenta una de las crisis políticas más graves de las últimas décadas.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el doctor en Ciencias Sociales y académico de la Universidad Diego Portales (UDP) abordó el escenario político paraguayo tras la destitución del presidente Santiago Peña, en medio del escándalo vinculado al banco Ueno.

El nombramiento de Steinert, dispuesto por el Gobierno de José Antonio Kast, se produjo precisamente en ese contexto. La exministra y exfiscal asumirá funciones de agregada de seguridad, con la misión anunciada de colaborar en la coordinación internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Consultado sobre las características del cargo, Ibarra reconoció que la designación todavía no ha tenido mayor repercusión en los medios paraguayos y que desconoce sus atribuciones específicas.

“La verdad que a nivel de medio Paraguay todavía no ha trascendido tanto. Yo entiendo que esto tendría que ver con una cuestión específicamente de la seguridad de la embajada. Probablemente habría que ver ahí cuál es la función específica”, explicó.

El académico señaló que habitualmente las representaciones diplomáticas cuentan con agregados militares, cuya labor facilita la relación entre las instituciones de defensa de distintos países.

Sin embargo, planteó dudas sobre el alcance que tendrá la función encomendada a Steinert. “En este caso específico desconozco si este agregado de seguridad también tendría alguna vinculación entre instituciones de seguridad de Paraguay y Chile”, sostuvo.

La conversación dio paso al escenario político que atraviesa Paraguay y a la oportunidad del nombramiento. Cuando se le preguntó directamente si le había llamado la atención la decisión del Ejecutivo chileno, considerando la situación que vive su país, Ibarra respondió: “Sí, bastante”.

El cientista político explicó que la atención pública paraguaya está concentrada en las consecuencias del escándalo que terminó con la salida de Peña y en sus efectos sobre las instituciones democráticas. “De hecho, toda la política, toda la discusión está centrada en el saldo de la democracia del país”, afirmó.

La crisis se desencadenó a partir de la controversia relacionada con el banco Ueno y ha sumado nuevos antecedentes, entre ellos el descubrimiento de una bóveda secreta en la mansión del exmandatario.

El recinto contaba con tecnología de seguridad que dificultaba su apertura. Aunque finalmente se logró desactivar sus mecanismos de cierre, no se encontraron objetos en su interior.

Para Ibarra, el caso sobresale incluso en un país que históricamente ha enfrentado cuestionamientos por corrupción. “Paraguay tiene una tradición de corrupción, uno de los países que en los indicadores de corrupción siempre se lee muy elevado. Ahora, yo no recuerdo una escándalo como este. La escala que tiene esto es algo que es totalmente sorprendente”, señaló.

El académico sostuvo que la aparición constante de nuevos antecedentes ha profundizado la magnitud de la crisis. “Cada día nos vamos enterando de cosas que nos llaman poderosamente la atención que superan por lejos cualquier otra situación que haya existido en el pasado”, explicó.

Además, advirtió que todavía no se conoce el alcance completo de los hechos investigados. “Habría que ver el nivel de ramificación que tiene esto, incluso si esto tiene una ramificación de orden internacional”, planteó.