Datos personales: estudiantes debaten ley que el Congreso busca postergar

Faltan pocas semanas para que entre en vigencia la nueva Ley de Protección de Datos Personales, pero el Congreso tramita un proyecto para aplazar su aplicación hasta octubre de 2027. En medio de esa discusión, estudiantes de Derecho e Ingeniería Civil en Informática de la Universidad Austral de Chile organizaron en Valdivia un seminario sobre las obligaciones que impondrá la legislación y los desafíos que plantean la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

La actividad se realizó el jueves 5 de noviembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Participaron Gonzalo Vera Gutiérrez, abogado y oficial de cumplimiento de la UACh; Carlos Melo, fundador de Baseline Cybersecurity y profesor del Instituto de Ingeniería Civil en Informática; y Alberto Raúl Coddou, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien intervino de manera remota. El encuentro fue organizado por los centros de estudiantes de ambas carreras.

Loreta Etchebarne, coordinadora del Centro de Estudiantes de Derecho de la UACh en Valdivia, destacó la necesidad de vincular los conocimientos jurídicos con los tecnológicos. Frente a los riesgos del tratamiento de información privada, sostuvo que “resulta fundamental conocer las herramientas que ofrece el derecho para proteger nuestros datos” y revisar si los sistemas informáticos cumplen con las exigencias normativas.

La Ley N.º 21.719, que establece nuevas obligaciones para instituciones públicas y privadas y crea una Agencia de Protección de Datos Personales, tiene fijada su entrada en vigencia para el 1 de diciembre de 2026. El Gobierno presentó un proyecto para postergarla hasta diciembre de 2027, pero el Senado acordó adelantar esa fecha al 15 de octubre de 2027. La Sala aprobó el cambio el 28 de octubre, por 33 votos a favor y 6 en contra.

El 4 de noviembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto en general por siete votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa continúa su tramitación legislativa. La postergación todavía no es ley.

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