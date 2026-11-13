Sector público y privado destacan el valor estratégico de las escorias de cobre para Chile

Con el objetivo de promover un diálogo estratégico entre el sector público y privado, acelerar soluciones sostenibles y valorizar el uso de las escorias de cobre en la industria nacional, la Corporación Alta Ley en conjunto con Anglo American llevaron a cabo la Conferencia Internacional “Escorias de cobre: una oportunidad para la industria chilena. De subproducto minero a activo nacional estratégico”.

El encuentro reunió a autoridades, representantes de la industria minera y de la construcción, además de destacados referentes internacionales como Charles Ochola, presidente de la National Slag Association (NSA), y Louise Assem, vicepresidenta de Ciencia y Asuntos Regulatorios de la International Copper Association (ICA).

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de la presidenta del encuentro, Kattherine Ferrada, gerenta de Medio Ambiente de Anglo American y experta en la habilitación técnica y normativa de escorias en el país, quien dio marco a la importancia de articular esfuerzos para transitar desde la gestión de residuos hacia la creación de un activo de valor estratégico nacional.

“Este encuentro busca ampliar la mirada sobre lo que hemos aprendido respecto al rol de nuestra industria en transformar pasivos mineros en una materia prima. Necesitamos avanzar hacia una economía circular que permita aprovechar estos materiales de manera segura y convertirlos en insumos para otras industrias. Reunir al sector público, las empresas y la academia es clave para acelerar esa transición y generar oportunidades de desarrollo para el país”, sostuvo.

A continuación, Elena Moreno, presidenta ejecutiva (i) de la Corporación Alta Ley, abordó el trabajo de articulación técnica que ha liderado la institución junto al Instituto Nacional de Normalización (INN) para el desarrollo de normas consensuadas que permitan habilitar el uso seguro de las escorias en la construcción.

“Los avances normativos son fundamentales, pero por sí solos no generan un mercado. Para que las escorias de cobre se transformen en un recurso de valor para Chile, necesitamos avanzar en tres frentes: primero: armonizar la regulación para que los reglamentos reconozcan su condición de subproducto y entreguen certeza a quienes deben invertir; segundo: fortalecer la confianza de la industria mediante normas técnicas que respalden su calidad y desempeño; y tercero: impulsar su comercialización, donde el Estado puede jugar un rol clave como primer comprador, incorporando las escorias en las obras públicas, las licitaciones del Serviu y la normativa del MOP”, señaló la ejecutiva.

“Si logramos alinear regulación, confianza y demanda, podremos pasar de iniciativas aisladas a proyectos de escala. Desde Alta Ley estamos articulando este camino junto a la industria, el sector público y el ecosistema de proveedores, para convertir este desafío en una oportunidad concreta de economía circular y desarrollo para Chile”, agregó.

Marcia Erazo, jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, de la Subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud, sostuvo: “El encuentro de hoy representa mucho más que una conversación sobre materiales de construcción; representa una oportunidad para repensar nuestra relación con los recursos naturales, avanzar hacia una economía circular y demostrar que el desarrollo productivo y la protección de la salud pueden fortalecerse mutuamente”.

Asimismo, destacó que: “Chile tiene las capacidades científicas, técnicas, industriales e institucionales para avanzar en el aprovechamiento responsable de estos materiales. El desafío es articular esas capacidades en torno a un propósito compartido: que aquello que hoy representa un desafío para nuestro país podamos, entre todos nosotros, convertirlo en una oportunidad de innovación y desarrollo, con la salud de las personas siempre en el centro de nuestras decisiones”.

Las escorias: un activo estratégico e insumo para el futuro

A nivel mundial se producen cerca de 500 millones de toneladas de escoria al año. Países líderes en sostenibilidad como Alemania utilizan el 95 % de su escoria siderúrgica, mientras que en Japón empresas como Sumitomo Metal Mining destinan el 80 % de su escoria de cobre a la fabricación de cemento, al ser catalogada normativamente como un subproducto industrial.

En Chile, se generan aproximadamente cinco millones de toneladas de escoria al año (silicato de hierro). Históricamente, la regulación ha clasificado este material como residuo, acumulándose en botaderos autorizados llamados escoriales. Para cambiar este paradigma y habilitar su uso seguro y competitivo como árido artificial, la Corporación Alta Ley —en colaboración con el INN— ha impulsado un conjunto de normas técnicas que garantizan calidad, seguridad y descarbonización para el sector de la construcción.

Para profundizar en la mirada global, el Dr. Charles Ochola, presidente de la National Slag Association (NSA), presentó la exposición “El auge de la escoria: un recurso estratégico para la sostenibilidad industrial global”.

Durante su presentación sostuvo que: “La utilización de escorias metalúrgicas se remonta a mucho antes de la Revolución Industrial. En el siglo XXI, los productos derivados de las escorias metalúrgicas se utilizan en aplicaciones de construcción, medioambientales y agrícolas, y más recientemente, como fuente de minerales críticos. Las posibilidades de uso de estos productos solo están limitadas por la imaginación. Actualmente, apenas un 15% de las escorias de cobre está siendo aprovechado como recurso”.

Paneles de cierre

El panel de conversación “Las claves de un nuevo recurso minero para la construcción de industrias sostenibles” dio cierre al encuentro con un profundo análisis sobre los desafíos y oportunidades de la valorización de escorias, reuniendo la visión de la industria minera, el sector cementero y la academia.

La conversación fue moderada por el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Víctor Pérez y contó con un destacado panel de especialistas: