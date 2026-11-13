Ministro de Culturas y duelo nacional por Patricio Guzmán: “No lo estimamos conveniente”

Tras la muerte del destacado cineasta Sebastián Lelio el pasado viernes 6 de noviembre el Gobierno decretó duelo nacional por dos días.

Sin embargo, en septiembre de este mismo año el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, recibió diversas críticas dado que el Poder Ejecutivo no declaró la misma medida tras la muerte del documentalista Patricio Guzmán.

Consultado por Radio ADN el ministro dijo “no lo estimamos conveniente” y explicó cuáles fueron los criterios considerados en ambos casos.

El titular de Culturas dijo, en el caso de Lelio, autorizó el homenaje y conversó directamente con el Presidente de la República para decretar dos días de duelo nacional. También destacó que el realizador murió a los 52 años, “en plenitud de sus condiciones creativas”, y que todavía tenía mucho que aportar al mundo cultural.

“Sebastián Lelio fue el primer director que se ganó un Oscar, no solamente para su película, sino además para el medio audiovisual chileno y desarrolló su actividad fundamentalmente en Chile, a diferencia de Patricio Guzmán”, afirmó el ministro al ser consultado por la diferencia entre ambos homenajes.

Respecto a Guzmán, Undurraga señaló que su aporte a la cultura también fue importante.

“Es una persona muy relevante, yo expresé mis condolencias, yo valoro efectivamente sus propuestas audiovisuales, muchas de ellas me gustaron, otras no me gustaron tanto, como es legítimo por lo menos en el acercamiento que uno tiene en el arte”, sostuvo.

Durante la entrevista, el ministro fue consultado si la decisión implicaba que no había sido justo otorgar el mismo reconocimiento a Guzmán.

Undurraga respondió: “Yo no soy quien imparte o da carnet de justicia”.

Finalmente, reconoció que la determinación generó cuestionamientos en el sector audiovisual, incluyendo críticas del cineasta Pablo Larraín.

“Se recibieron las críticas, no solamente de sus preguntas, sino también actores como Pablo Larraín, actores del mundo audiovisual, son todas legítimas”, indicó. En esa línea, aseguró que el Gobierno realizó un homenaje a Guzmán a través de otros medios y que la decisión no desconoce su trayectoria.