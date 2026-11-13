Gemines califica 2026 como un año perdido para el crecimiento: apunta al bencinazo y Hacienda

La consultora Gemines calificó 2026 como un año perdido para el crecimiento económico chileno y atribuyó el estancamiento a una combinación de factores externos, la caída de la producción minera y el manejo de las expectativas económicas por parte de las autoridades de Hacienda.

En su Informe Gemines N° 554, correspondiente a noviembre de 2026, la firma sostuvo que el desempeño de la actividad estuvo muy por debajo de las expectativas de comienzos de año y que las perspectivas de crecimiento para 2027 dependerán de la reversión de varios de los factores que afectaron a la economía.

“Este año se perdió en materia de crecimiento, en parte por shocks exógenos, en parte por una crisis específica en la minería y condiciones climáticas adversas, y en parte por un inadecuado manejo de las expectativas económicas a partir de las señales de la autoridad”, señala el documento.

El análisis, elaborado en su sección de panorama general por Tomás Izquierdo Silva, identifica entre los principales factores externos el conflicto bélico en Irán y sus efectos sobre el abastecimiento mundial de petróleo y derivados.

Según la consultora, ese escenario impulsó el denominado bencinazo de marzo, que trasladó rápidamente el incremento de los costos energéticos a los consumidores nacionales.

A ese impacto se sumó, de acuerdo con el informe, el discurso del Ministerio de Hacienda sobre la fragilidad de las cuentas fiscales y la necesidad de aplicar recortes del gasto público.

Gemines sostiene que ambas situaciones afectaron negativamente las expectativas económicas de los hogares y las empresas.

Otro de los factores identificados fue la contracción de la minería del cobre, cuya producción acumuló una caída de 8,1% entre enero y septiembre respecto del mismo periodo de 2025.

El documento atribuye esta disminución principalmente al deterioro de las leyes del mineral en distintas faenas y a paralizaciones relacionadas con accidentes y fenómenos climáticos.

La consultora estima que la menor producción de cobre tuvo un efecto negativo de entre 1,2 y 1,5 puntos porcentuales sobre el PIB de 2026.

De acuerdo con sus cálculos, si la producción minera se hubiera mantenido estable en lugar de registrar esa contracción, el crecimiento económico proyectado para este año habría alcanzado entre 1,2% y 1,5%, en contraste con la estimación de 0% recogida por las encuestas de mercado.

El informe también identifica un desempeño débil de la demanda interna. Entre enero y septiembre, el gasto público acumuló un crecimiento de apenas 1,2%, mientras que la inversión privada mostró resultados desfavorables, especialmente en construcción habitacional.

En cuanto al consumo, Gemines señala que continuó creciendo, aunque a un ritmo reducido, afectado por las dificultades del mercado laboral, la inflación, el encarecimiento de los combustibles y las restricciones de acceso al crédito.

La consultora también advierte sobre el deterioro del empleo. Según las cifras analizadas, el empleo desestacionalizado cayó en nueve de los últimos doce meses y en septiembre completó tres meses consecutivos por debajo del nivel registrado un año antes. El informe describe esta situación como la peor crisis del mercado laboral desde la pandemia.

En paralelo, las remuneraciones reales retrocedieron por segundo mes consecutivo en septiembre, aunque todavía se ubicaron 3,5% por encima del mismo mes de 2025.

Pese al diagnóstico sobre 2026, Gemines proyecta una recuperación de la actividad económica durante el próximo año.

Su escenario base contempla un crecimiento superior al 3% en 2027, que incluso podría acercarse al 4%, favorecido por una baja base de comparación y una eventual reversión de los factores que perjudicaron la actividad durante el presente ejercicio.

Entre las condiciones consideradas se encuentran la ausencia de un nuevo shock petrolero, una recuperación de la producción de cobre y un mayor dinamismo de la inversión privada.

El informe destaca que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda proyectan un crecimiento de la inversión total algo superior al 8% para 2027.

También considera relevante una eventual recuperación de la construcción habitacional, sector que, según Gemines, acumula seis años de estancamiento.

Sin embargo, la consultora advierte que la recuperación del consumo de los hogares podría ser más lenta debido a la situación del empleo, las expectativas económicas y las condiciones de financiamiento.

Respecto de la actividad reciente, el documento identifica señales de recuperación en el sector no minero. Según sus cálculos, el promedio de las variaciones mensuales de los últimos tres meses, expresado a una tasa anualizada, muestra un crecimiento de 4,3% para el Imacec no minero, frente a la tendencia negativa observada hasta julio.

Gemines atribuye esa evolución principalmente a un mayor dinamismo del comercio, los servicios y algunos segmentos de la industria manufacturera.

No obstante, advierte que todavía es temprano para establecer si estos resultados representan un cambio de tendencia sostenido.

El informe también aborda la evolución de las cuentas externas. En octubre, el superávit comercial alcanzó US$ 2.552 millones, elevando el acumulado de los últimos doce meses a US$ 34.911 millones, el mayor registro histórico señalado por la consultora.

Sin embargo, las importaciones de bienes de capital cayeron 29,3% anual durante ese mes, un resultado que Gemines considera relevante para evaluar las perspectivas de inversión.

En materia cambiaria, el documento señala que el dólar ha fluctuado en torno a los $980, pese al elevado precio del cobre y al superávit comercial, situación que atribuye principalmente a factores financieros.

Finalmente, la consultora advierte que alcanzar una expansión superior al 3% en 2027 no garantiza mantener ese ritmo durante los años siguientes.

Para sostener un crecimiento más elevado desde 2028, plantea la necesidad de reformas en el mercado laboral, el mercado de capitales, la educación, la capacitación y la investigación y desarrollo.

“Sin embargo, sostener un mayor ritmo a partir de 2028 no está en ningún caso asegurado”, concluye el análisis sobre las perspectivas económicas.